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Genska terapija v ZDA edino upanje za 11-letno Lano

Tržič, 29. 06. 2026 19.58 pred 19 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Barbara Bašić
Lana Meglič

Vsak korak, vsak gib, vsako varno premikanje je Lanina bitka za jutri. Danes 11-letni deklici so pri sedmih letih diagnosticirali redko gensko bolezen. Ta med drugim povzroča ponavljajoče se mišične trzaje, zelo pogosti so tudi epileptični napadi in padci, vse to pa lahko otroka priklene na invalidski voziček. A za Lano obstaja upanje – genska terapija, ki jo razvijajo v ZDA. Razvoj terapije pa bo družino stal okoli dva milijona evrov.

"Da bi se ponoči lahko lepo obračala, da se pozdravim, da bi šla lahko na morje in da bi se lahko vrnila v šolo." To so želje 11-letne Lane Meglič iz Tržiča. Želje, ki so za večino 11-letnikov samoumevne, za družino Meglič ne.

"Oktobra leta 2022 sem jo šla zjutraj zbujat za šolo, kot vsak dan. Ko sem jo začela prebujat, se je začela trest in prišlo je do epileptičnega napada," se spominja Lanina mama Rosana Rozman Meglič.

Lana se je rodila kot zdrava deklica. Do sedmega leta je potekalo vse normalno, nato pa so jim ponavljajoči epileptični napadi obrnili svet na glavo. Ko so bili opravljeni genetski testi, je družina izvedela kruto resnico, napredujoča bolezen bo Lani kmalu vzela vse. 

Tri leta se že borijo z boleznijo, ki vedno bolj kaže svojo moč. Epileptične napade ji povzročajo hrup, svetloba, dotiki. Zato ne hodi več na redni pouk, ampak trikrat na teden obiskuje ure, kjer je v učilnici sama z učiteljico in mamo, ki jo vsako jutro nosi po stopnicah, saj jih zjutraj ne zmore prehoditi sama.

"So noči, ko ne spimo. Mi smo pokonci, Lana je na hrbtu, ker ve, če se bo obrnila na eno ali drugo stran, da bo napad," pojasni vidno čustvena mama. 

Vendar obstaja upanje v obliki genske terapije, ki jo razvijajo v ZDA. Predklinična faza je končana, septembra bodo terapijo prvič testirali na človeku, ki ima podobno gensko bolezen. Če bodo rezultati dobri in bo terapija odobrena tudi za druge otroke, bi Lana gensko terapijo lahko prejela v dveh letih. Cena: okoli dva milijona evrov.

"Če bo to uspešno, če bo ustrezno potrjeno z varnostnih vidikov in tudi kvalitete same operacije, se bo razvoj bistveno pospešil," pravi Lanin oče Ludvik Meglič.

Preden bo Lana prejela gensko terapijo pa mora ostati v čim boljšem stanju, kar pomeni veliko terapij, zdravil in posebne hrane, ki pa je zelo draga. Zato so družini na pomoč priskočili tudi v lokalni skupnosti. Zanjo zbirajo prispevke tudi v gostinskih lokalih.

"Jaz sem to punčko osebno spoznal in meni se je srce trgalo, ker se ta punčka takrat še ni zavedala, kaj to pomeni. In zato smo se vsi stopili skupaj, da ji bomo pomagali," je dejal Hristijan Stojkovski, vodja lokala Story bar. 

Kot pravi Lanin oče, si najbolj želi, da bi hčerka nekoč dosanjala svoje sanje. Lana si namreč želi, da bi postala veterinarka. 

Donacije za Lano in stroške njene nege, oskrbe in terapij zbirajo na TRR računu Društva Viljem Julijan: 

SI56 0400 1004 8660 136 

obvezna navedba sklica: SI00 22121400.

Zbiranje donacij za Lano Meglič
lana meglič zbiranje denarja genska terapija dobrodelna akcija

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KOMENTARJI17

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Googlebot
29. 06. 2026 21.28
Toliko o tem ko ljudje bluzijo da je zdravstvo v Evropi zastonj. Ti ljudje ne vedo kako velik kos polače gre vsak mesec stran za zdravstvo. In ko res potrebuješ pomoč ostaneš sam. Upam da se slovenci spet zberemo in pomagamo tej punci do potrebne terapije.
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+4
4 0
a res1
29. 06. 2026 21.19
A Evropa tako zaostaja, da nimajo zdravila, ali pa kitajska, ko so takoj iznašli neko cepivo za c19? Pa čakalna doba pri nas pod hitro je 2 leti. Kdo je odgovoren za to?
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+5
5 0
Groucho Marx
29. 06. 2026 21.03
Važno je, da se izbranim dobaviteljem bogato preplačuje medicinske artikle. Kolke, žilne opornice, zdravila... Cena škatlice ibuprofena pri nas 10 evrov, v Londonu 35 penijev.
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+11
11 0
kakorkoliže
29. 06. 2026 21.10
Ogromno denarja se zgubi skozi korupcijo v zdravstvu. Te hobotnice se ni lotila niti prejšnja vlada, sedanja pa še toliko manj.
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+3
4 1
Jejzus
29. 06. 2026 21.01
Kje so zdaj razni NEVLADNIKI ala " za otroke gre", " konec zbiranju zamaškov" in podobnih nebuloz. Zdaj ko smo prijatelji z ZDA bi lahko malo pospešili zadevo ali vsaj dobili popust. Bi pa rad dobil TRR staršev, da nakažem denar direkt in da vem da gre v prave roke.
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+7
8 1
jurist
29. 06. 2026 21.12
če boš nakazal staršem jih boš spravil v davčni problem. zato se denar zbira preko organizacij.
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+3
4 1
Jejzus
29. 06. 2026 21.24
Razumem in ne razumem
Odgovori
+1
1 0
BBcc
29. 06. 2026 20.57
Zato pa ni denarja. Važno je da se bogate razbremeni davkov. To je vlada za ljudi.
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+5
8 3
Misika1967
29. 06. 2026 20.57
Pa saj sta janez pa vrtovec obljubljala da se nebo vec nic zbiralo. Sedaj bo zavoravalnica placala. Torej kako je s tem??? Zopet lazne obljube. Vsekakor pa darujem kot vedno.
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+1
6 5
BBcc
29. 06. 2026 21.01
Res je. Enako.
Odgovori
+4
5 1
PROMETNIK
29. 06. 2026 20.53
Zavarovalnice pri vseh teh dobičkih jih je pa itak lahko sram. In morali bi jih obdavčiti 50% na dobiček
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+13
14 1
PROMETNIK
29. 06. 2026 20.51
Me zanima zakaj nihče bodoče poslance ni vprašal koliko so v ta namen pripravljeni dati... sploh sds hojs mahnič in doživljenski vodja ter ostali ...priskledniki na državne jasli
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+9
12 3
anjerd
29. 06. 2026 20.46
Zalostno, da farmacija na racun bolanih ozrok razvija zdravila in drago zaracunava. Zelim ji cimprejsnje okrevanje, je pa zalostno da morajo starsi prosjaciri in tako zbirati denar, za korupcijo pa ga je dovolj.
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+10
11 1
abc123def456
29. 06. 2026 20.56
farmacija za bolne otroke (in odrasle) razvija zdravila in to zaracunava. tudi razvojniki hocejo ziveti, in tudi delnicarji nocejo, da jim denar propade. je kot je, nikomur ni treba teh (dragih) zdravil jemati....
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-1
1 2
nagec123
29. 06. 2026 20.44
Dajte že enkrat zavarovalnice vsaj del dobička usmerit v raziskave redkih bolezni....
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+10
10 0
volkec6
29. 06. 2026 20.37
Deklici želim, da pravočasno prejme terapijo in ozdravi, kolikor lahko.
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+17
17 0
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