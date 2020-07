Genski testi za zdravljenje bolnikov z rakom od julija v breme ZZZS

Omenjene bolnice z rakom dojke, za katere zdravnik na podlagi patohistoloških značilnosti tumorja ne more določiti, ali potrebujejo dopolnilno kemoterapijo, so doslej tovrstne genske teste morale plačevati, zavarovalnica pa jim je povrnila stroške. Mnoge genetske preiskave je inštitut opravljal, čeprav za to niso dobili sredstev od zavarovalnice.

Od julija pa jim bo zavarovalnica te stroške krila. Anka Bolka iz ZZZS je na današnji novinarski konferenci ocenila, da bodo na leto opravili 3600 tovrstnih preiskav, za katere bo ZZZS namenil okoli tri milijone evrov. Je pa poudarila, da bo ZZZS plačeval po realizaciji, torej glede na potrebe bolnikov in financiranje ne bo omejeno.

Testi učinkoviti ne le medicinsko pač pa tudi stroškovno

Preiskave bodo pretežno opravljali na Onkološkem inštitutu Ljubljana, pa tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih ter na kliniki Golnik. Ob tem je Bolka poudarila, da so tovrstni testi ne samo medicinsko, ampak tudi stroškovno učinkoviti, saj zmanjšajo zaplete in nadaljnja zdravljenja, zmanjšajo se bolniške odsotnosti itd.

Simona Borštnar z Onkološkega inštituta Ljubljana je ob tem pojasnila, da se stroški testa za omenjene bolnice z rakom dojke, ki stane okoli 3000 evrov, povrnejo, če se upoštevajo stroški kemoterapije in povezanega dela, stroški zdravljenja neželenih učinkov in zapletov ter stroški, povezani z bolniško odsotnostjo. Ob tem pa je bolnicam omogočena tudi boljša kakovost življenja.

Na oddelku za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta Ljubljana izvajajo testiranje za različne vrste raka. Med njimi so rak debelega črevesa in danke, rak dojk, rak jajčnikov, melanom, limfomi, rak prostate, rak trebušne slinavke, rak ledvic, ščitnice in drugi raki.

Po besedah vodje oddelka Srdjana Novakovića bo dogovor ZZZS omogočil nadaljnji razvoj molekularne diagnostike v Sloveniji. Glede na hiter razvoj tega področja se pričakuje molekularnogenetsko testiranje prav pri vseh bolnikih z rakom že ob postavitvi diagnoze ter tudi kasneje v različnih fazah poteka bolezni. Zato pričakuje, da se bo število testiranih bolnikov iz leta v leto povečevalo skladno z novimi dognanji in njihovo v klinično prakso.