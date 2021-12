Gensko zdravilo za Urbana: Prvi rezultati so vzpodbudni

Tako tuji kot slovenski raziskovalci že več mesecev delajo na genskem zdravilu, ki bo pomagalo tako Urbanu kot drugim otrokom z genskimi boleznimi. Prvi rezultati so vzpodbudni, slovenski strokovnjaki pa že razmišljajo, da bi v Sloveniji vzpostavili center za gensko in celično terapijo, da bi Slovenci v bodoče hitreje prišli do najsodobnejših metod zdravljenja.

Starša dečka Urbana, ki ima gensko bolezen, sta sporočila spodbudno novico. Prejeli so namreč prve rezultate genske terapije, ki jo razvijajo v Avstraliji. Urbanova mama Špela Miroševič je pojasnila, da sicer razvijajo več vrst genskih terapij, a najdlje gensko nadomestno terapijo, ki jo razvijajo v Avstraliji ob pomoči slovenskih raziskovalcev s Kemijskega inštituta pa tudi pediatrične klinike. Pri raziskavah pa sodeluje tudi sama, saj je raziskovalka na medicinski fakulteti.

icon-expand Urban z mamico Špelo FOTO: Osebni arhiv Špele Miroševič

Prvi rezultati kažejo, da se protein izraža iz pripravljenega vektorja na celicah. V naslednjih mesecih bodo tako naredili dodatne in vitro raziskave, v sklopu katerih se bo optimiziralo uporabljeni vektor in ga preizkusilo tako na sesalskih celicah kot tudi na organoidih, pripravljenih iz Urbanovih matičnih celic. Nato sledijo in vivo toksikološke študije in testiranja na zadnjih predkliničnih modelih. Špela pravi, da so to zelo vzpodbudni rezultati, saj mehanizem te terapije kaže, da bo terapija lahko učinkovita.

Urbanu in vsem otrokom s sindromom CTNNB1 lahko pomagate tudi vi. Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo URBAN5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za nadaljevanje izdelave genskega zdravila za Urbana. Preko bančnega nakazila: SI56 6100 0002 5350 715 (Fundacija CTNNB1, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana)

Zadnja testiranja bi tako lahko imeli že maja ali junija in če bodo uspešna, bi se po Špelinih besedah lahko počasi že začeli pripravljati na klinično študijo. Če bo šlo vse po sreči, bi mali Urban zdravilo tako lahko prejel že v roku leta oziroma leta in pol. Za Urbanovo zdravljenje sicer vzporedno razvijajo več konceptov, med njimi je tudi metodo CRISPR, ki jo razvijajo na Kemijskem inštitutu. Vida Forstnerič, raziskovalka na Kemijskem inštitutu, je pojasnila, da raziskovalci raziskujejo možnost uporabe modificiranih variant sistema CRISPR za popravljanje mutacije v genu CTNNB1 in različnih načinov popravljanja mutacije na nivoju transkripcije tega gena. Prvi rezultati na sesalskih celicah so obetavni, saj kažejo popravljanje mutacije na celicah. Raziskovalci trenutno skušajo odstotek popravljenih celic še izboljšati z raznimi inovativnimi pristopi, hkrati pa delovanje tovrstnih sistemov preizkusiti tudi na Urbanovih matičnih celicah.

icon-expand Urban FOTO: Osebni arhiv Špele Miroševič

Center za gensko in celično terapijo Urbanova mama je pojasnila tudi, da se številni slovenski strokovnjaki, med njimi Roman Jerala s Kemijskega inštituta, zavzemajo, da bi se v Sloveniji vzpostavil center za gensko in celično terapijo. Jerala je pojasnil, da bi tak center v Sloveniji omogočil, da bi slovenski pacienti hitreje dobili priložnost, da pridejo do najsodobnejših metod zdravljenja. Gre namreč za izjemno močne tehnologije, ki se v neki meri že uporabljajo, vsekakor pa šele prihajajo in bodo omogočile zelo učinkovito ciljno zdravljenje, pravi Jerala. "Pri nas imamo tehnologijo, ki je na svetovnem nivoju in imamo nove pristope, s katerimi bi lahko pomagali tako pri monoterapiji raka kot zdravljenju genskih bolezni. Če govorimo o genskih boleznih, kot je v primeru Urbana, gre za metode, s katerimi lahko popravimo genske defekte, ki so vzrok te bolezni, lahko dodamo nadomestne gene, lahko popravljamo tudi okvarjene gene," je pojasnil.

Za Urbanovo zdravljenje je bilo do sedaj zbranih okoli 700.000 evrov, do cilja manjka še 1.300.000 evrov.