'Geografska lega Slovenije precej pripomore k delovanju vohunov pri nas'

Osumljenca sta moški in ženska, neuradno zakonca, ki sta kot pretvezo za svoje vohunjenje uporabljala dve podjetji. Vsako je na leto imelo nekaj deset tisoč evrov prometa. A čeprav sta podjetji registrirani že pet oziroma šest let, ju tam, kjer sta imela prostore, ne pozna tako rekoč nihče. Tudi sosedje na njunem domačem naslovu - celo tisti najbližji, ki živijo le čez cesto - zakoncev niso poznali, nekateri ju celo nikoli niso videli.

Vprašanje je, kaj delovanje dveh ruskih agentov na ozemlju Slovenije pomeni za slovensko-ruske odnose. Prav tako se poraja vprašanje, zakaj zunanja ministrica Tanja Fajon ruskega veleposlanika v Sloveniji še ni poklicala na zagovor, saj je to sicer takšnih primerih običajen postopek. Fajonova je poudarila, da gre za resno zadevo, ki jo spremljajo. "Osumljenca sta po najnovejših informacija pripadnika ruske obveščevalne službe, imela sta lažno identiteto, delovala sta na območju Slovenije in v nasprotju z nacionalnimi interesi Slovenije," je povedala in dodala, da je predkazenski postopek sprožen.

Ali bi morala Slovenija bolj odločno reagirati? Nenazadnje je vohunjenje na tujem ozemlju nedopustno in tudi v okviru mednarodnih kriterijev na vrhu neprijateljskega ravnanja do druge države. V podobnih primerih države, kjer se dogaja vohunjenje, izženejo kakšnega diplomata. Bo to storila Slovenija s kakšnim ruskim diplomatom, ki je pri nas? Fajonova je ponovila, da je, dokler postopki potekajo, zelo neprimerno nekoga klicati na zagovor. Ustrezno bodo ukrepali, ko bodo postopki zaključeni.

"Dokler poteka preiskava, ki je pravnomočna, naše ministrstvo ne more, ni primerno, da ukrepa. Počakati moramo na izsledke in ugotovitve te preiskave," je dejala. Voditelj Uroš Slak je opomnil, da v tujini zunanje ministrstvo običajno na zagovor pokliče veleposlanike, a Fajonova je vztrajala, da bi bilo to res neprimerno. "Ker imamo zato delujočo pravno državo, ker potekajo postopki, ker se s tem ukvarjata tožilstvo in policija in ker bi bilo res neprimerno nekoga že vnaprej klicati na zagovor ali pošiljati diplomatsko noto," je dejala. Je pa dodala, da je direktor Sove naredil protestni razgovor z ruskimi pristojnimi službami.

Ko jo je Slak opomnil, da te postopki lahko trajajo tudi dve ali tri leta, je odvrnila, da se morda vendarle odločijo že prej. "Ta hip je situacija kakršna je. Predkazenski postopek traja do 5. marca, predvidevam da se bo podaljšal, tako postopek lahko traja bistveno dlje. A pravosodni organi so zagnali, preiskava je pravnomočna. Če bo odločitev drugačna se bomo ukvarjali in z notami in komunikacijo poslali naprej," je povedala in dodala, da se je o postopku posvetovala z vsemi organi.

Aretirana sta sicer v Slovenijo prišla že leta 2016, imela sta argentinske potne liste - je šlo torej za aktivacijo tako imenovanih spečih agentov ilegalcev? "Dejstvo je, da ni nujno, da sta bila ves čas speča agenta, zanesljivo sta se trudila ustvariti okolje, v katerem sta lahko delovala. Zanimivo je tudi, da sta svoje posle organizirala v virtualnem svetu, kar je bolj enostavno za upravljanje in ni stroškovno intenzivno," je dejal in pojasnil, da sta bila oba njuna posla virtualna - njegov informacijsko-tehnološki, njena pa je bila galerija.

"Geografska lega precej pripomore, saj je na stičišču prometnih poti, v bližini je precej pomembna luka na Jadranskem morju, smo tudi članica Nata in EU in v resnici je Slovenija zanesljivo eno od vozlišč, kjer tuje obveščevalne službe že dlje časa intenzivno delujejo," je povedal nekdanji prvi mož Sove Andrej Rupnik . Opomnil je, da sta vohuna v Sloveniji že dlje časa in opozoril, da je imela Slovenija v zadnjih letih precej pomembno mednarodno vlogo tudi zato, ker je predsedovala EU.

"Domnevam, da sta se v vsem tem obdobju trudila vzpostavljati stike, ne nujno samo v Sloveniji, lahko tudi v drugih državah v bližini. V tem primeru sta Slovenijo lahko uporabila tudi kot varno pribežališče," je povedal in dodal, da bo resnico razkrila preiskava. Nujna dejavnost bi po njegovih besedah lahko vključevala tudi vse oblike dezinformacije, pridobivanje somišljenikov, podpornikov in podobno. "Pogosto določena skupina agentov, ki je razporejena v tujino ne dela drugega kot išče potencialne tarče, ki jih skušajo pridobiti na svojo stran," je pojasnil.

Zanimivo se mu je zdelo tudi, da imata argentinske potne liste. "Ne vem, če sta res Argentinca. Sem je treba vključiti najmanj dve diplomatski liniji - eno proti Argentini, drugo proti Rusiji. Če pa so potni listi avtentični in potem prilagojeni za lažno identiteto, pa se poraja vprašanje, kako je Ruska služba do teh potnih listin prišla. Je šlo za prijateljsko dejanje med dvema državama, ali so bili na nek način odtujeni in pridobljeni z ruske strani. To je posel za forenzike, ki bodo ugotovili, ali gre za avtentične listine ali ponaredke," je povedal.

Nekateri pravijo, da ni nič čudnega, če so Rusi delovali v Sloveniji, saj da so levosredinske vlade Rusiji naklonjene. "Mi smo v vojni. Težko je govoriti katera vlada kdaj je naklonjena, ampak tokrat je dejstvo, da Slovenija v celoti obsoja Rusko nezakonito brutalno agresijo na Ukrajino, da Ukrajini želimo pomagati, da se agresija čim prej konča in da dosežemo mir," je odgovorila Fajonova.