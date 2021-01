Zaradi obilnih padavin se bodo razlivale reke, povečana verjetnost zemeljskih plazov

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bodo padavine danes na zahodu okrepile in širile proti vzhodu države.

Reke v zahodnem in osrednjem delu države naraščajo, pri čemer so nekoliko močneje narasle reke na Notranjskem. Drugod je vodnatost rek povečini ustaljena, v severovzhodni Sloveniji pa se še zmanjšuje. Kot so zapisali na Arsu, se bodo dopoldne in sredi dneva pretoki rek, ki zjutraj naraščajo, prehodno ustalili. A bodo popoldan in predvsem zvečer ter v noči na nedeljo reke v večjem delu države ponovno naraščale. Močneje lahko narastejo na Notranjskem in v Primorju, kjer je ob pojavu neviht možno tudi hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Na tem območju lahko pride tudi do razlivanja posameznih rek.

Danes se bodo ponovno začele razlivati tudi Ljubljanica in Krka ter nekateri njeni pritoki. Ljubljanica in Krka bosta v nedeljo še naraščali in se razlivali na območjih vsakoletnih poplav. V večjem delu države pa bodo v nedeljo čez dan reke že upadale, naraščale pa bodo še večje reke v vzhodni Sloveniji. V ponedeljek se bo vodnatost rek po državi zmanjševala.