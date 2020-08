Geološki zavod opozarja na povečano nevarnost zemeljskih plazov

Poleg razlivanja rek in morja se zaradi poslabšanja vremenske slike obeta tudi nevarnost zemeljskih plazov v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, sporočajo z Geološkega zavoda Slovenije. Zavod tako prebivalce omenjenih območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, opozarja, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih.

"Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na zastajanje vode," so še sporočili z zavoda. Podrobnejša navodila, kako preventivno ravnati ob nevarnosti plazov, pa so dostopna tudina njihovi spletni strani.