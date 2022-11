Geoplin bo v Alžiriji podpisal pogodbo o dobavi plina v Slovenijo

Ministra Tanja Fajon in Bojan Kumer se v Alžirijo odpravljata na podpis memoranduma o nadaljnjem energetskem sodelovanju med državama, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Fajonova se bo v okviru obiska srečala tudi z alžirskim zunanjim ministrom Ramtanom Lamamro in predsednikom republike Abdelmadžidom Tebunejem.