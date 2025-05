Geoplin in alžirski Sonatrach podaljšala pogodbo o dobavi plina

Kot so po podpisu v predsedniški palači sporočili iz Geoplina, ki je del skupine Petrol, si je Slovenija s podaljšanjem pogodbe zagotovila nemoteno oskrbo s plinom v naslednjih letih. "Na podlagi podpisane pogodbe bo družba Geoplin še naprej zagotavljala nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom svojim odjemalcem v Sloveniji in tujini. S sklenjenim dogovorom slovenski Geoplin in alžirski Sonatrach nadalje krepita vezi na področju energetike, obe pogodbeni strani pa sta izrazili željo po iskanju novih priložnosti za partnerstva v prihodnosti," so navedli.

"Sodelovanje med družbama ne krepi le prisotnosti Alžirije na mednarodnem prizorišču, temveč tudi potrjuje njeno zavezanost nadaljnji širitvi in krepitvi področij dvostranskega gospodarskega sodelovanja," so dodali.

Geoplin in Sonatrach sta pogodbo o dobavi zemeljskega plina podpisala novembra 2022. Triletna pogodba je predvidevala dobavo 300 milijonov kubičnih metrov plina letno, dobava pa se je začela z letom 2023.

Maja lani sta družbi ob Golobovem obisku v Alžiru potrdili povečanje dobave za 200 milijonov kubičnih metrov na leto. Slovenija je ob tem izrazila pripravljenost, da družbi podaljšata pogodbo za obdobje po letu 2025.

Slovenija in Alžirija sta ob današnjem začetku dvodnevnega obiska alžirskega predsednika Tebuna v Sloveniji podpisali tudi več drugih sporazumov. Premier Robert Golob je v izjavi za medije po srečanju s Tebunom v predsedniški palači poudaril, da s tem odpirajo številne priložnosti za dodatno poglobitev sodelovanja.

Slovenija je po njegovih besedah "v težkih časih, ko je bila Evropa soočena z energetsko krizo, znova odkrila veliko prijateljico Alžirijo". "To je tisto, kar me navdaja z velikim zadovoljstvom in tudi upanjem na izjemno sodelovanje v prihodnosti," je dejal.

Med drugim je izpostavil podpis izjave o poglabljanju sodelovanja med državama in sporazuma na področju notranjih zadev, ki ureja sodelovanje med policijama obeh držav. "Verjamem, da je ta sporazum lahko za zgled tudi kateri od drugih evropskih držav, kako na območju Sredozemlja urejati tako pomembno vprašanje, kot je vprašanje ilegalnih migracij," je dejal glede slednjega.

Pozdravil je tudi podaljšanje pogodbe o dobavi alžirskega plina. "Na nek način se vračamo k osnovnemu sodelovanju in ga še podaljšujemo, poglabljamo, hkrati pa so bila odprta vrata za sodelovanje na vrsti drugih področij - od vesoljskih tehnologij do infrastrukture in ekologije," je dejal.

Upa, da bosta državi v prihodnjih letih sodelovanje poglobili tudi na področjih, kot so izobraževanje, raziskave in upravljanje voda. Spomnil je, da sta odprli tudi veleposlaništvi, ki po njegovih besedah že dajeta rezultate.

Z alžirskim predsednikom imata po njegovih besedah zelo podoben pogled na krizne razmere na Bližnjem vzhodu. "Oba se zavzemava za takojšnjo prekinitev sovražnosti in takojšnjo vzpostavitev dostopa humanitarne pomoči za prebivalce Gaze. Vse strani, predvsem pa v tem primeru vlado Izraela pod vodstvom premierja Netanjahuja, znova pozivava, da naredi vse za prekinitev sovražnosti in vse za to, da bi humanitarna pomoč v Gazi lahko stekla," je dejal. Zavzemata se tudi za reševanje sporov pod okriljem Združenih narodov.

Podpis sporazumov je pozdravil tudi Tebun, ki ga v Sloveniji spremlja gospodarska delegacija. "Želim si, da bi naši državi sodelovanje še poglobili na vseh možnih področjih," je dejal. Posebej je izpostavil prizadevanja in napredek Alžirije na področju upravljanja voda ter izrazil upanje, da bodo dodaten korak naprej lahko dosegli tudi s pomočjo slovenskega znanja in tehnologije.

Veliko po njegovih besedah obeta tudi memorandum o sodelovanju na področju vesoljskih dejavnosti v miroljubne namene. "Odnos, ki ga imamo s Slovenijo, sicer presega sodelovanje na podlagi dvostranskih sporazumov," je poudaril.

Sloveniji se je zahvalil za prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. "Njena dejanja so lahko zgled na področju zagovarjanja pravic šibkejših," je dejal.