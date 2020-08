Geopolitična mineštra: Slovenija potrebuje ZDA, še bolj EU, globalizacije pa je konec, četudi Trump izgubi

"Za Slovenijo je absolutno pomembno, da z ZDA oblikuje dobre odnose," pravi sogovornik, profesor ameriških in svetovnih študij na Fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila. Kot ocenjuje, so bili ti odnosi preveč zapostavljeni. Vseeno pa kot najpomembnejši zunanjepolitični cilj Slovenije vidi dobre odnose z EU. Obisk ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea pri nas ocenjuje kot pomemben dogodek, ki pa ima ob vprašanju Huaweija tudi širši pomen. Čeprav trenutno zunanjepolitično delovanje ZDA vidi tudi v volilnem duhu, poudarja, da ne glede nato, ali bo zmagal Donald Trump ali Joe Biden, osnovna pot prihodnje ameriške zunanje politike ostaja jasna: globalizacije, kot jo poznamo, je konec.

icon-expand Globalni geopolitični odnosi so vse bolj zapleteni. FOTO: Shutterstock

Da se je Pompeo po svetu odpravil prav zdaj, ni presenetljivo, meni sogovornik: "Amerika je v volilnem letu in v volilni vročici. Odnosi s Kitajsko so pomembna tema tako na zunanjepolitičnem področju kot v volilni tekmi. Tako sedanji predsednik Donald Trumpkot izzivalec Joe Biden tekmujeta v tem, kdo bo bolj oster do Kitajske. Tako da v tem sklopu je to odvračanje od Huaweija in njegovega postavljanja omrežja 5G zelo pomembna tema, ki se tudi stopnjuje. Vemo, da je Trump pred kratkim ukazal izločitev kitajskega podjetja TikTok, kar je seveda nova stopnja trgovinske hladne vojne med ZDA in Kitajsko, katere cilj je osvajanje svetovnega prestola." Tudi ta obisk je tako treba gledati predvsem v luči tega, da ZDA nabirajo podporo proti Kitajski pri svojih najbolj zvestih zaveznikih. Začelo se je z Veliko Britanijo, deloma je v to vstopila Indija, zdaj pa se nadaljuje z Evropo z obiski v Sloveniji, na Češkem, Poljskem ... "In tu se mi zdi za Slovenijo pomembno, da absolutno skuša oblikovati dobre odnose z ZDA," pravi Ferfila.

Čeprav bi Slovenijo težko prišteli k najbolj zagretim ameriškim zaveznikom: "Dejstvo je, da so vse slovenske levosredinske vlade ZDA postavljale precej v ozadje. Sedanja vlada, za katero menim, da dela dobro, vendar pod strahovitimi pritiski v zelo izjemnih okoliščinah, očitno skuša oblikovati tudi odnose z ZDA. Mislim pa, da je ključna prioriteta Slovenije še vedno EU. Če ne bi bilo EU, bi ta slovenska politična scena že razpadla, se potopila. Ključno, kar nas drži nad vodo in v stanju politične in gospodarske normalnosti, je tako prav EU. Upam pa, da je Slovenija opravila pogovore s ključnimi evropskimi partnerji, predvsem z Nemčijo, in jim obrazložila situacijo." Obisk Pompea je namreč seveda širši. Centralna tema je seveda "znebiti se Huaweija", so pa tu še širši pogovori o varnosti, energiji:"Amerika tukaj seveda prodaja svoje in delno se v fokusu znajde Nemčija, ki končuje gradnjo severnega toka dve, ki mu Amerika nasprotuje, ker bi s tem namesto dražje ameriške energije pripeljali cenejši ruski plin." Nehvaležna pozicija Nemčije in Trump, ki s premikanjem figur na šahovnici ogroža evropske odnose Na relaciji ZDA in Nemčija pa vre. Trumpa v zvezi z Nemčijo moti predvsem poceni uvoz nemških avtomobilov, čeprav je po drugi strani dejstvo, da njihov avtomobilski trg obvladujejo Japonci in Nemci,"pojasnjuje sogovornik. Potem pa je tu seveda trenutno ključno vprašanje Huaweija, ki pa je za Nemčijo precej zapleteno. "Zakaj Nemčija Huaweija ne bo enostavno mogla "odrezati", kot ga lahko mi? Ker nemška avtomobilska industrija velik del proizvodnje proda na kitajskem trgu. Kitajski avtomobilski trg je v vzponu, prodajni rezultati so dobri in Nemčija se ne more odpovedati ne Kitajski, niti ruskemu plinu, ki znižuje proizvodne stroške njihovega gospodarstva. Nemčija je tako v odvisni poziciji do obeh sil, Trumpa pa to moti." Je pa nevarno, da bo ameriško posredovanje v Evropi povzročilo razkol med evropskimi državami: "Že selitev ameriških vojakov na Poljsko je za nemške regije, kjer bodo baze zaprli, velik finančni šok." Zapletena diplomatska situacija

icon-expand Profesor ameriških študij Bogomil Ferfila meni, da so odnosi z ZDA za Slovenijo zelo pomembni, ključni pa so odnosi z EU. FOTO: POP TV