Geopost in DPD lansirala kalkulator ogljičnega odtisa

Podnebne spremembe postajajo vse pomembnejši fokus v poslovanju. Več kot polovica (61 %) slovenskih rednih e-kupcev meni, da morajo biti blagovne znamke in podjetja danes okoljsko odgovorna in izvajati aktivnosti za upočasnitev podnebnih sprememb.

Zato si je Geopost v boju proti podnebnim spremembam zastavil ambiciozen cilj doseči Net Zero emisije do leta 2040, zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 43 % do leta 2030 oziroma za 90 % do leta 2040 (v primerjavi z letom 2020). Preostalih 10 % bo predstavljalo nadomestilo za ogljične dobropise.

Zaradi sprememb v potrebah in pričakovanjih kupcev ter vse večjega pomena okoljske odgovornosti, Geopost predstavlja svoj kalkulator ogljičnega odtisa, ki lahko podjetjem prek spletne nadzorne plošče v skoraj realnem času zagotovi podroben pregled in poročila o emisijah toplogrednih plinov iz njihovih pošiljk. Na nadzorni plošči je mogoče dostopati do podatkov o izpustih za potrebe ogljičnega proračuna podjetja ter slediti in spremljati izpuste v času in po fazah dostave.

Kaj je kalkulator ogljičnega odtisa?

Kalkulator ogljičnega odtisa je namensko orodje, ki ga Geopost že več mesecev testira v sodelovanju s skupino pilotnih uporabnikov in omogoča spremljanje lastnih izpustov v aplikaciji myDPD Business. Temelji na načelih mednarodnih standardov obračunavanja ogljika za tovorni promet in ga je potrdil Smart Freight Center, mednarodna neprofitna organizacija, ki se osredotoča na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov iz tovornega prometa. Kalkulator ogljika je usklajen tudi z metodologijo GLEC Framework in ISO 14083 ter je zgrajen na metodologiji EN 17837 za izračun in prijavo emisij toplogrednih plinov.

Orodje upošteva vse toplogredne pline, vključno z ogljikovim dioksidom, metanom, dušikovim oksidom, fluoroogljikovodiki, perfluoroogljikovodiki in žveplovim heksafluoridom ter zajema emisije toplogrednih plinov obsega 1, 2 in 3. Vključuje vse deleže v vrednostni verigi, ki jo upravlja Geopost (od prevzema, preko dostave in linijskega transporta, vključno s stavbami).

Kako deluje izračun ogljičnega odtisa?

Postopek izračuna v treh korakih vključuje (1) pridobivanje informacij o vsakem paketu in trenutnem stanju voznega parka, vrsti goriva in vozilu, nato (2) identifikacijo poti paketa in opredelitev načina prevoza z geolokacijo za vsako etapo (cesta, zrak, morje in železnica) in na koncu s temi zbranimi podatki zagotovi (3) izračun ogljičnega odtisa za vsak posamezen odsek ceste in konsolidiran izračun skupnega ogljičnega odtisa paketa.

Prednosti kalkulatorja ogljičnega odtisa

Prednosti je veliko, od njegovega glavnega cilja izračuna ogljičnega odtisa v skoraj realnem času, omogoča tudi sledenje napredku in možnost izvoza poročil o emisijah. Geopostov kalkulator ogljičnega odtisa pomaga partnerskim podjetjem zmanjšati svoj ogljični odtis z ogledom poročil o emisijah od začetka do konca dostave paketa.

Jean-Claude Sonet, izvršni podpredsednik, zadolžen za marketing, komunikacije in trajnost pri Geopostu, pravi: Naša nadzorna plošča Carbon Dashboard je pionirsko orodje, zgrajeno v skladu z mednarodnimi standardi za obračunavanje ogljika, zasnovano za pomoč podjetjem pri izpolnjevanju potrebe po natančnem in rednem poročanju o CO emisijah.

Na voljo je v 10 poslovnih enotah Geopost (Chronopost, DPD Francija, DPD Velika Britanija, DPD Belgija, DPD Poljska, DPD Estonija, DPD Latvija, DPD Hrvaška, DPD Slovenija in DPD Švica), postopoma pa bo uveden še v 20 poslovnih enotah po Evropi.