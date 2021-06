Na Gerbičevi v Ljubljani 109 novih bivalnih enot za mlade od 18 do 29 let

"V Ljubljani se kot prvi in edini v Sloveniji odpira moderen, impresiven in edinstven objekt z bivalnimi enotami Skupnost za mlade Gerbičeva," so ponosno sporočili s Stanovanjskega sklada RS (SSRS). Stanovanja bodo namenjena bivanju mladih med 18. in 29. letom starosti, kar bo, kot so prepričani na SSRS, izboljšalo stanovanjsko problematiko mladih.