V občini Kungota 200 domov še vedno brez elektrike

Tako kot v številnih drugih občinah so tudi v občini Kungota, drevesa padala kot za stavo, številna na električno omrežje.

Edvard Urbancl, predsednik PGD Zgornja Kungota, je pojasnil, da je bil celoten daljnovod na tleh. "Biti brez elektrike v 21. stoletju ni ravno enostavno, a ljudje težave sprejemajo zelo strpno. Pomagajo si z agregati."

"Agregat nam zadostuje, da vzdržujemo hladilno omaro, mi ga vklopimo dva krat po tri ure, ampak je to kar veliki strošek, ker porabiš veliko bencina," je poudarila Marjana Hlebič iz Občine Kungota.

A kljub temu so agregati v takih primerih edina rešitev. "Nekaj ljudi ima svoje agregate, tudi nekaj ljudi je posodilo svoje agregate," je dejal namestnik poveljnika CZ občine Kungota Mihael Grabrovec. V občini Kungota so jih razdelili okrog 50, nekaj so jim jih posodili iz Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. "Več kot 25 pa iz Podravske gasilske regije, da smo lahko ljudem pomagali, tri dni brez elektrike, vemo, kaj se zgodi s hrano," je dodal Grabrovec.

Elektro Maribor z električno energijo oskrbuje 218000 odjemalcev v Severovzhodni Sloveniji, kjer je 74 občin. Sanacijo so začeli že v četrtek zgodaj zjutraj, ko je brez elektrike ostalo kar 50000 gospodinjstev, še isti dan, do večera, so uspeli število zmanjšati na 3500.