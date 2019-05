Gibanje cen goriv v primerjavi s ceno nafte na svetovnem trgu

Preverili smo, kakšne so cene goriva v Sloveniji v primerjavi s ceno surove nafte na svetovnem trgu in kakšni so vzorci gibanja cen za zadnjih pet let.

Najnižja cena nafte na svetovnem trgu je bila v začetku leta 2016, ko je bil sodček surove nafte vreden le dobrih 30 evrov, medtem ko je bila najvišja v sredini leta 2014, ko so se cene gibale med 80 in 85 evri za sod. Cene nafte ob naraščajočih napetostih in trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko so znova začele rasti lani in vrh (dobrih 70 evrov za sod) dosegle proti koncu lanskega leta.