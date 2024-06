Gibanje My Voice, My Choice podrlo rekord: v mesecu in pol dosegli pol milijona podpisov

Vseevropsko gibanje My Voice, My Choice, ki ga je začel Inštitut 8. marec, je na dobri poti, da njihova pobuda za varen in dostopen splav postane nova uspešna Evropska državljanska pobuda. "Prvič v zgodovini je katerakoli evropska državljanska pobuda v mesecu in pol dosegla mejnik 500.000 podpisov in presegla minimalni prag podpisov ne le v sedmih, kar je eden od dveh pogojev za uspešnost pobude, ampak v osmih državah EU," je dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Da bi pobuda bila sploh obravnavana pri Evropski komisiji, je potrebnega kar nekaj truda in napora. Pogoj za predložitev je, da predlagatelji v enem letu zberejo milijon podpisov in presežejo nacionalni prag podpisov v vsaj sedmih evropskih državah, so sporočili iz Inštituta 8. marec. "Iz Evropske komisije so nam sporočili, da je to najhitreje rastoča Evropska državljanska pobuda v zgodovini. Do enega milijona je sicer od 110 pobud uspelo priti le desetim, vse so za to potrebovale eno leto. Verjamemo, da bo naša kmalu med njimi," je povedala Maja Koražija z Inštituta 8. marec.

Nika Kovač FOTO: Bobo icon-expand

V Sloveniji so po besedah Alenke Kreč Bricelj iz inštituta zbrali skoraj desetino vseh do sedaj zbranih podpisov. "Dobro vemo, kako dobro urejeno imamo pravico do splava v Sloveniji in solidarno z vsakim podpisom zahtevamo, da bi bilo enako za vsakogar v Evropi." Zbiranje podpisov ne poteka le v Sloveniji, temveč tudi drugod po Evropi. Marla Lempart, vodja Vseženske Poljske stavke je dejala, da so zdaj "veliko dlje, kot je uspelo komur koli". Tudi Alice Coffin, ki koordinira kampanjo v Franciji, je odločno pozdravila dosežek: "Za velik del evropskega prebivalstva je boj za pravico do splava prioriteta. V Franciji je ta kampanja prinesla ogromno upanja!"