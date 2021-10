PRENOS V ŽIVO: Kljub omejitvam gibanja protestniki znova na ulicah

V luči napovedi novega množičnega protesta in pred vrhom EU-Zahodni Balkan je vlada prvič v zgodovini samostojne Slovenije aktivirala 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, zato je danes v okolici nekaterih objektov na območju Ljubljane, Bleda in kongresnega centra na Brdu pri Kranju gibanje omejeno. Enako bo tudi jutri. Policisti bodo osebe, ki se bodo tam nahajale, opozorili, v primeru neupoštevanja navodil pa lahko uporabijo tudi prisilna sredstva. Organizator protestov je že napovedal, da bodo zaradi sklepa, ki je "nezakonit in neustaven", podali pritožbo na upravno sodišče. Dogajanje prenašamo v živo!

Trg republike je tudi tokrat ograjen, a protestniki se tam že zbirajo. Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, je vse udeležence današnjega shoda pozval, naj bodo mirni. "Na vsak način nam namreč želijo prilepiti lažno etiketo 'izgrednikov'," je zapisal in ljudi pozval, naj ne nasedajo na provokacije.

Na proteste, na katerih so v minulih treh tednih nasprotniki pogojev PCT pozivali vlado k odstopu zaradi omejevanja pravic, znova vabi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. "Vse, ki boste zbrani danes ob 15ih na Trgu republike v Ljubljani naprošamo, da bodite mirni, osredotočeni na končni cilj. Na vsak način nam namreč želijo prilepiti lažno etiketo 'izgrednikov', sami pa uporabljajo sovražni govor, izzivajo, trpinčijo in zaničujejo. Oni se gredo svinjske bisere ali biserne svinje. Povzročajo stisko, zaradi katere kakšnemu posamezniku prekipi. Ne nasedajte na provokacije," je pozval. Poudaril je, da to ni politični shod nobene stranke, pač pa upor ljudstva. "Danes je dan D. Bodite glasni, da cel svet vidi to razdeljenost. Na eni strani ljudstvo, ki mora na cestah opozarjati na režimski kriminal, na drugi strani majhna kriminalna elita, ki se bo v naših protokolarnih vozilih vozila sem in tja po Sloveniji." Napovedal je tudi, da bodo zaradi sprejetega vladnega sklepa o omejitvi gibanja, ki je "nezakonit in neustaven", podali pritožbo na Upravno sodišče.

icon-expand Zoran Stevanovič FOTO: Bobo

Spomnimo Vlada je v luči napovedi novega množičnega protesta in pred vrhom EU-Zahodni Balkan na ponedeljkovi dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila Policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in Predosljah v okolici Brda pri Kranju. V Ljubljani je tako moč videti kovinske ograje, ki so postavljene tako na Trgu republike in območju pred parlamentom kot tudi na Prešernovem trgu, Miklošičevi cesti in pred hotelom InterContinental.

9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije je bil aktiviran prvič v samostojni Sloveniji.

Na podlagi 9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, naloži Policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja. Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.

Kot je danes pojasnil Alojz Sladič iz sektorja splošne policije Generalne policijske uprave (GPU), odredba pomeni, da se na določenih objektih omeji ali pa prepove dostop vsem nepoklicanim osebam. Ti kraji so označeni s policijskimi trakovi, tam so prisotni policisti. Če se bodo na teh krajih znašle osebe, ki tam ne smejo biti, jim bodo policisti povedali, da se tam ne smejo nahajati in jih bodo usmerili na najbližjo pot, po kateri lahko zapustijo kraj. Če osebe navodil policistov ne bodo upoštevale, jim lahko policisti ukažejo, da kraj nemudoma zapustijo, prav tako lahko uporabijo prisilna sredstva, je dodal. Po njegovih navedbah omejeno gibanje na določenih območjih sicer ne bo predstavljalo posebne ovire za vsakodnevno gibanje ljudi, med drugim tako poti do vrtcev in šol ne bodo ovirane. Zaradi zaprtja pa se lahko zgodi, da bo prihajalo do občasnih zastojev v prometu, zato prosijo za strpnost. Sladič ob tem vsem svetuje, da spoštujejo navodila policistov.