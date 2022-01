Gibanje Povežimo Slovenijo povezalo pet strank

Med kandidati pa so poleg veljakov zavezništva med drugim tudi upokojeni poslanci, denimo Jakob Presečnik in številna znana imena lokalne politike, med drugimi župani Logatca, Mozirja in Iga, kar je pri konkurenčnih strankah na desni neuradno sprožilo precej nemira. "Za marsikatero stranko je določeno presenečenje. Marsikdo je morda pričakoval, da bo imel šibkejše protikandidate iz gibanja Povežimo Slovenijo, " pravi Marjan Podobnik , predsednik SLS.

Čeprav bo pri njih kandidirala nekdanja desna roka premiera Janeza Janše na področju zdravstva, Tina Bregant, in so del zavezništva tudi vodilni vladni ljudje, ki spodbujajo cepljenje, pa bodo pomemben segment volivcev Počivalška in druščine tudi proticepilci, ki so tudi med kandidati za poslance. "Gotovo bo tudi kdo, ki ni cepljen in ki je proti obveznemu cepljenju in cepljenju otrok. Taka povezovalna lista, ki ne želi nikogar izključevati, bo seveda z veseljem sprejela tudi take ljudi," pravi Podobnik.

"Prvič slišim. Računamo na tiste volivce, ki gledajo naprej in ki bodo presegli ideološke delitve na leve in desne," pa pove Počivalšek. Prve predvolilne ankete sicer gibanju Povežimo Slovenijo ne napovedujejo prestopa parlamentarnega praga.