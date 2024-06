Športno-vzgojni karton: mladostniki se premalo gibajo, številni predebeli

Potem ko je gibalna učinkovitost med mladimi v koronskem času močno upadla, so bili podatki za prvo leto po epidemiji že precej vzpodbudni, a uspeh ni trajal dolgo. "Nastal je plato, napredka od lani pravzaprav skorajda ni, zaradi tega, ker tudi skoraj nobenega ukrepa, ki bi to pri otrocih in mladostnikih ustavil, v teh letih nismo sprejeli," pojasnjuje Gregor Starc, vodja nacionalnega sistema športno-vzgojnega kartona na fakulteti za šport.

Tako so že štiri generacije zaključile srednješolsko izobraževanje s 15 odstotkov nižjo gibalno učinkovitostjo kot pa generacije pred njimi, opozarja Starc. "To pomeni zelo veliko breme in za njih in za celotno družbo, če se bo ta 15-odstotni manko prenesel v zdravje, delo, produktivnost."

Zaskrbljujoče pa so predvsem velike razlike med dijaki različnih srednješolskih programov; več debelosti in slabša gibalna učinkovitost sta v poklicnem izobraževanju. "Tukaj se zelo lepo vidi, kje so na primer dijaki in dijakinje gimnazij, pa dijakinje in dijaki poklicnih srednjih šol, vidimo, da so razlike res enormne," pravi Strac in dodaja, da je to zelo deprivilegiran del mladostnikov in da je "njihova gibalna učinkovitost v spodnji tretjini".

Krivcev za to je več, pravi Starc, a preden so vstopili v srednje šole, razlike med njimi niso bile tako očitne. Eden od razlogov je tudi večje število ur športne vzgoje v gimnazijah.