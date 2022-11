Gibanje Svoboda in vlada beležita dvig podpore

Na drugem mestu je največja opozicijska stranka SDS z 22,6 odstotka podpore, kar je 0,7 odstotne točke več. Tretje mesto je ohranila NSi, ki je s sedmimi odstotki zabeležila 0,6 odstotne točke večjo podporo. SD bi obkrožilo šest odstotkov volivcev, kar je 0,1 odstotne točke več. Sledijo zunajparlamentarne stranke, in sicer Resni.ca z 2,2-odstotno podporo, Piratska stranka (1,5 odstotka), Vesna (1,2), SLS, Naša prihodnost in SNS (1,1 odstotka). Na repu lestvice sta Naša dežela (0,9) in Konkretno (0,6 odstotka).

Neopredeljenih je 10 odstotkov vprašanih, katero drugo stranko bi volilo 1,1 odstotka, nobene 4,6 odstotka, trije odstotki vprašanih niso želeli odgovoriti, prazno glasovnico pa bi oddalo 0,4 odstotka vprašanih.

Za koalicijske stranke (Gibanje Svoboda, SD, Levica) bi se tokrat odločilo 41,7 odstotka vprašanih, kar je 0,9 odstotne točke več kot oktobra. Za opozicijske stranke (SDS, NSi) pa bi se odločilo 29,6 odstotka, oz. 1,3 odstotne točke več vprašanih kot oktobra.