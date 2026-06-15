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Slovenija

Gibanje Svoboda ne bo del partnerstva, ki ga ponuja Janša

Ljubljana, 15. 06. 2026 13.48 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
STA N.V.
Robert Golob na izredni seji DZ

Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje DZ sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci.

"Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se za zelo lepo zvenečim naslovom ne skriva nikakršna vsebina," je glede ponujenega partnerstva dejal Boštjančič. Tako so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti brez poznavanja vsebine, predvsem pa jih moti, da v dokumentu ni "ničesar o šolstvu, zdravstvu ali čem drugem".

Robert Golob na izredni seji DZ
Robert Golob na izredni seji DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Odločili pa so se, da bodo kot stranka, ki je na marčnih parlamentarnih volitvah prejela največje število glasov, oblikovali vlado v senci.

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Podrobnosti bodo razkrili v prvi polovici julija, ko bodo predstavili tudi osnovne programske okvire, v katerih želijo delovati. "Če bo vlada in koalicija sprejemala zakone in druge ukrepe, ki bodo skladni s temi našimi izhodišči, jih bomo z veseljem podprli in bomo pri tem sodelovali, če pa bodo s tem v nasprotju, bomo pa zelo glasni in temu nasprotovali," je napovedal.

Ob tem je spomnil, da imajo slabe izkušnje s t. i. interventnim zakonom, kar po njegovem mnenju kaže na to, da obstoječa koalicija drži figo v žepu. "Na eni strani pozivi k sodelovanju, na drugi strani pa sprejemanje zakonov kot z bagerjem čez vse ustaljene postopke," je dejal.

Pogovorov z drugimi opozicijskimi strankami glede oblikovanja vlade v senci še niso imeli, Boštjančič pa je napovedal, da bo pri tem "ključna vsebina, ne pa forma".

Levica je medtem sodelovanje v partnerstvu javno zavrnila že prejšnji teden. V SD po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali. V Resnici pa bodo o morebitni pridružitvi partnerstvu odločali v torek na organih stranke.

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gibanje svoboda sds partnerstvo vlada

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brezveze13
15. 06. 2026 15.15
svoboda omenja bagerje , pa saj so oni pokazali njihovo uporabnost
Odgovori
0 0
Andres
15. 06. 2026 15.11
Zgodovina uci, da kdor gre v spanovijo z Janso, edinim prezivelim zagrizenim dosmrtnim komunistom, na volitvah izpade iz parlamenta.
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+1
1 0
kekec9999
15. 06. 2026 15.11
Po domače povedan, so bili zadnja 4 leta v senci....naredili nič od nič, le navijali davke....
Odgovori
0 0
Slovener
15. 06. 2026 15.05
Tudi zadnja štiri leta vladanja Svobode ni bilo "vsebine", tko da je Golob malo hitro vrgel puško v koruzo.
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+5
6 1
Banion
15. 06. 2026 14.55
kakšna partnerstva, ja bilo bi lahko dobro če bi bilo vsaj malo zaupanja. V naši politiki si danes ne verjamejo nič več. Janšu priporočam naj vlada če zna in zmore sicer naj se razpišejo nove volitva. Sevda je janša sedaj talec stevanoviča in išče možnost izhoda.
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-4
1 5
mptour
15. 06. 2026 14.54
Tisti, ki so štiri leta minirali vse, kar je predlagala prejšnja vlada, bi se sedaj nekaj pogovarjali. O čem?
Odgovori
+0
4 4
ImamLastnoMnenje
15. 06. 2026 15.13
Njihov cilj pred volitvami je bila ustavna večina, na volitvah so pa dobili toliko glasov, da so lahko sestavili manjšinsko vlado, ki je odvisna od podpore doslej najbolj koruptivne, nizkotne, neizobražene in primitivne poslanske skupine v zgodovini samostojne Slovenije.
Odgovori
0 0
supergigi
15. 06. 2026 14.54
Da bi vsaj bili še 10 let v senci.
Odgovori
+7
10 3
galambszar
15. 06. 2026 14.48
Ti lahko gredo vsi lahko samo na sončno upravo ali pa ustanovijo vlado v popolni temi.
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+10
12 2
ap100
15. 06. 2026 14.42
oni rabijo sonce ne pa senco, kako pa bodo zdravili korono in poganjali star solar
Odgovori
+10
11 1
Tho mp son
15. 06. 2026 14.33
Klo klo Urša je na FB zapisala , da se je leta 22 prisesala na RGoloba "naravnost s ceste" Pa je le prišel tisti prvič , da se z njo strinjam .
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+13
13 0
2fast4
15. 06. 2026 14.21
Pernati idi na cesto in zasluži denar...pometanje, čiščenje jaškov...ker levičarji preveč razmišljate o pravicah in čisto malo o obveznostih...
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+17
23 6
lakala28
15. 06. 2026 14.34
Res je. Zato bomo pa plačevali krepko dražje gorivo, ker je treba plačati delovne ljudi, a ne? Ja, kateri preveč razmišljamo, bomo pač plačali. Še višji DDV pričakujemo, in bo to dodatna nagrada za razmišljanje. Pa na AC vidim, da ni zastojev. Delo pomoči se obrestuje. Nisem dvomil sploh, da bo nova vlada stvari porihtala. Še odpravo čakalnih vrst v zdravstvu pa mamo vse, za kar smo se borili 4 leta proti pernatemu.
Odgovori
-6
4 10
JanezOrban
15. 06. 2026 14.20
Bravo pravilna odločitev z podporniki Natenjahuja se ne sodeluje!
Odgovori
-9
8 17
Thor78
15. 06. 2026 14.29
podprla sta ga golob in asta, ko nista glasovala za lasten predlog, da se pridružijo tožbi proti izraelu. Le zakaj?
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+14
15 1
JApajaDAja
15. 06. 2026 14.05
samo, da je glavni pa je zadovoljen,ta taubek......
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+3
12 9
Nedotakljiva kraljica korupcij
15. 06. 2026 14.01
preiskovalno.si: Vodič po aferah Golobove vlade
Odgovori
+4
13 9
lakala28
15. 06. 2026 14.35
prevarantsko.si: afera s preiskovalno komisijo, afera s ponarejanjem dokumentacije in utajo davkov, afera z židovskimi vohuni....
Odgovori
-4
2 6
Nedotakljiva kraljica korupcij
15. 06. 2026 14.00
Vinko Gorenak je bil res malo naiven s to idejo. En dan bi sodeloval z njimi, naslednji dan pa bi se čudil njihovim okostnjakom kako padajo iz omare ...
Odgovori
+2
6 4
Nedotakljiva kraljica korupcij
15. 06. 2026 14.00
Vinko Gorenak je bil res malo naiven s to idejo. En dan bi sodeloval z njimi, naslednji dan pa bi se čudil kako padajo njihovi okostnjaki iz omare ...
Odgovori
+0
3 3
kita 1111
15. 06. 2026 13.57
Od svobode tega tudi ni bilo za pričakovat
Odgovori
+5
12 7
lakala28
15. 06. 2026 14.36
Jasno kot beli dan. S kraljem korupcije se ne sodeluje.
Odgovori
+2
4 2
Nedotakljiva kraljica korupcij
15. 06. 2026 13.56
Svoboda nima kaj ponuditi Sloveniji. Razen luknje v proračunu.
Odgovori
+6
16 10
Ali63
15. 06. 2026 14.21
Brezna, ne luknje, dela SDS z velikim vodjo na čelu.
Odgovori
-1
5 6
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