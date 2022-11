Gibanje Svoboda podprlo Arsenoviča

Po nekaj tednih ugiban je Gibanje Svboda v drugem krogu županskih volitev v Mariboru podprlo Sašo Arsenoviča, so sporočili. Kot pojasnjujejo, so po pogovorih z županskim kandidatom in županom Sašo Arsenovičem ugotovili, da so njihove programske točke, pogledi na razvoj mestne občine in projekte, ki jih Maribor potrebuje, podobni.

Kot so sporočili, so se v stranki Gibanje Svoboda odločili, da bomo v drugem krogu županskih volitev v Mestni občini Maribor podprli županskega kandidata in aktualnega mariborskega župana Sašo Arsenoviča.

icon-expand Mariborski župan Saša Arsenovič in premier Robert Golob FOTO: Bobo

Kot pojasnjujejo v stranki, so v Gibanju Svoboda že pred prvim krogom lokalnih volitev poudarjali pomen dobrega sodelovanja med lokalno in nacionalno ravnjo in da mora Maribor dobiti pozornost in podporo države, ki ju je bilo v zadnjih dveh desetletjih premalo: "Kot je ob oktobrskem obisku Maribora dejal predsednik stranke Gibanje Svoboda dr. Robert Golob , je ljudem treba pokazati, da se da stvari premikati naprej, ko sodelujemo in ko Maribor dobi podporo države, ki je umanjkala v preteklem desetletju ali dveh, ampak zdaj jo bo dobil".