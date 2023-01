Gibanje Svoboda praznuje prvi rojstni dan

Stranka Gibanje Svoboda praznuje eno leto delovanja. V tem času je iz novinke na političnem parketu postala največja parlamentarna in vladna stranka. A še bolj kot dosedanji dosežki je pomemben pogled na projekte in reforme, ki jih še morajo izpeljati, da bo Slovenija vrnjena na pot razvoja, so ob obletnici izpostavili v stranki.

Stranka Gibanje Svoboda je nastala 26. januarja 2022 na temeljih oziroma s preoblikovanjem Stranke zelenih dejanj, ki jo je sicer ustanovil in vodil Jure Leben. Na takratnem kongresu je bil za predsednika izvoljen Robert Golob, ki je stranko aprila tudi popeljal na parlamentarne volitve in z njo dosegel zgodovinsko zmago. Z 41 poslanci so postali največja parlamentarna stranka doslej, vodenje državnega zbora pa je prevzela podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič. Pozneje so z oblikovanjem koalicije z SD in Levico postali tudi največja stranka aktualne vlade, ki jo vodi Golob. Stranka ima trenutno v vladi 12 ministrov. Če je bila njihova poslanska klop večinoma sestavljena iz ljudi brez poslanskih izkušenj, pa sta se na njihovi ministrski listi znašla kar dva nekdanja premierja, Alenka Bratušek in Marjan Šarec, saj sta se Gibanju Svoboda priključili stranki SAB in LMŠ, s čimer je Gibanju Svoboda do neke mere uspelo konsolidirati strankarski prostor na levi sredini.

icon-expand Gibanje Svoboda FOTO: Gibanje Svoboda

Stranka je sodelovala tudi na predsedniških in lokalnih volitvah. Na prvih je nastopila s skupnim kandidatom s stranko SD Milanom Brglezom, ki se mu ni uspelo prebiti v drugi krog. Na lokalnih pa je osvojila štiri županska mesta in več kot 400 svetniških sedežev. Stranka je nato slavila tudi po referendumskem trojčku. Podpise za razpis referendumov je zbrala in vložila stranka SDS, vendar pa opoziciji ni uspelo preprečiti uveljavitve treh vladnih zakonov o Radioteleviziji Slovenija, o dolgotrajni oskrbi in o vladi. Zaradi slednjega je vlada šele ta teden zaživela v obliki, kot si jo je koalicija zamislila že na začetku. 'Trdna in povezana skupnost je recept za uspeh in premikanje meja mogočega' "V enem letu delovanja je stranka dosegla številne pomembne mejnike, v državo smo vrnili medsebojno spoštovanje in dialog," so ob obletnici zapisali v Gibanju Svoboda. Po besedah Goloba je trdna in povezana skupnost recept za uspeh in premikanje meja mogočega. Stranka, ki ima danes približno 3300 članov, je enotna in povezana, zato bo še naprej premikala meje in se zavzemala za boljšo državo in svetlejšo prihodnost državljanov, so dodali v sporočilu za javnost. "Sprejeli smo številne zakonodajne rešitve, s katerimi smo odpravili škodljive ukrepe prejšnje oblasti. Ljudem smo pomagali s protidraginjskimi ukrepi, sprejeli smo interventni zakon za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu in vzpostavili ambulante za neopredeljene paciente," so stranki nanizali svoje dosedanje dosežke.