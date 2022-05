Gibanje Svoboda, SD in Levica v prva koalicijska pogajanja

Golob si želi vlado sestaviti čim prej, da bo ta operativna še pred počitnicami in se bo lahko pripravila na morebiten ponoven izbruh epidemije covida-19 jeseni in energetsko draginjo.

Fajonova je sicer že takoj po volitvah izrazila željo, da pogovori stečejo čim prej, saj da Slovenija potrebuje stabilno in močno vlado. Mesec pa je po izglasovani zaupnici in mandatu za vstop v vlado Roberta Goloba, ki jo je vodstvu Levice po ponujenem odstopu podelil svet stranke, dejal, da danes pričakuje že konkretne korake na poti v novo vlado.

V preteklem tednu je Golob že opravil neformalne pogovore s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem . Vsi trije prvaki strank pa bodo danes tudi uradno začeli pogajanja o sestavi nove vladne koalicije.

Se bosta LMŠ in SAB pridružili Gibanju Svoboda?

Golob naj bi želel za vsak položaj po več kandidatov, da bi lahko med njimi izbrali največjega strokovnjaka. Hkrati bodo pomembne tudi ženske kvote. Ministrska ekipa naj bi bila namreč v tem smislu uravnotežena.

Kot smo že poročali, je spremembe mogoče pričakovati pri številu ministrstev. Med drugim bi se lahko razčlenilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Resor dela bi tako prešel na gospodarsko ministrstvo. Področje športa bi se lahko s šolskega selilo na ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za izobraževanje naj bi razpolovili na šolstvo in visoko šolstvo, združeni pa naj bi bili ministrstvi za infrastrukturo in okolje.

"Je pa res, 41 poslancev in temu ustrezno število ministrov – na to nismo računali, zato bomo morali kakšno ministrsko ime zdaj še na hitro najti. Ampak zato računamo na ostale stranke, tudi te, ki niso prišle v parlament, da nam s svojimi strokovnimi kadri pomagajo," je v oddaji 24UR priznal Golob. Tu naj bi potekali pogovori z več strankami, predvsem pa z LMŠ in SAB.

Po zadnjih informacijah v tem primeru ne bi šlo toliko za sodelovanje teh strank, temveč skoraj gotovo za zlitje v Gibanje Svoboda. Temu naj bi bil bližje LMŠ, ki ima dva evropska poslanca, poleg tega pa po oceni virov več kadrov kot Stranka Alenke Bratušek, kjer kot glavni adut vidijo predvsem ali zgolj njo samo.