Gibanje Svoboda v bitko za župana Maribora pošilja Vojka Flisa

Stranka Gibanje Svoboda je ob današnjem obisku predsednika vlade Roberta Goloba v Mariboru predstavila svojega kandidata za župana Mestne občine Maribor na letošnjih lokalnih volitvah. To je nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis. "Imamo človeka, ki ima dokazano zgodovino uspehov. Zato verjamemo v uspeh," je na predstavitvi kandidata v Sodnem stolpu dejal Golob. Povedal je, da so iskali "borbenega, moralno trdnega človeka, ki se ne boji izzivov in verjame v to mesto". "Ki ne verjame, da bo mesto prosperiralo skozi majhne projekte, ampak skozi velike," je dejal.

Izpostavil je pomen sodelovanja med državnimi in lokalnimi oblastmi ter dodal, da so trenutno ključni izzivi za obe ravni na področju energetike in zdravstva. To sta pa področji, od koder Golob in Flis izvorno prihajata. "Sva torej popolnoma naravna kombinacija," je dejal predsednik stranke. "Verjamem, da imamo kandidata, ki si upa in zna," je dodal.

Flis je do spomladi lani vodil UKC Maribor, po izteku štiriletnega mandata pa se ni odločil za ponovno kandidaturo in se je umaknil iz te ustanove tudi kot kirurg. V stranki Gibanja Svoboda ga med drugim označujejo za enega najzaslužnejših za ustanovitev medicinske fakultete v Mariboru.