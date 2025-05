Gibanje Svoboda v predvolilno leto stopa z novo podob in sloganom

V Arboretumu Volčji Potok danes poteka srečanje članov in podpornikov največje vladne stranke. Med zbranimi je opaziti ministre in poslance Svobode, pričakujejo pa še predsednika stranke in premierja Roberta Goloba, ki bo imel osrednji nagovor.

Pričakovati je, da bo ta nakazal smer stranke v letu do volitev, spregovoril naj bi tudi o potencialnih zavezništvih. Med drugim naj bi stranka sklenila sporazum o sodelovanju z mariborskim županom Sašo Arsenovičem, ki je tudi prisoten na današnjem dogodku Svobode.