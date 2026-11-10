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Strategija pred referendumom: kaj pravijo v SDS in Gibanju Svoboda?

Ljubljana, 10. 11. 2026 20.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Kampanja proti interventnemu zakonu

Scenarij je strašljiv. Če se zakon uveljavi, življenja, kakršnega smo poznali, ne bo več. Povezovanje politike Janeza Janše z nazadnjaštvom, rasizmom, nestrpnostjo in trumpizmom, pa tudi s prodajanjem suverenosti in priklanjanjem Izraelu. To so le nekateri od poudarkov iz 49-stranskega internega komunikacijskega načrta Gibanja Svoboda za kampanjo pred referendumom o interventnem zakonu, o katerem bomo odločali 6. decembra. Dokument pa razkriva tudi podrobna navodila za nagovarjanje volivcev, nastope poslancev in vključevanje zunanjih strokovnjakov.

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Kako interni komunikacijski načrt pojasnjujejo v Gibanju Svoboda in kako ga komentirajo v SDS, eni od predlagateljic zakona? O tem z gostoma Alenko Bratušek in Andrejem Poglajnom. Še prej pa, kaj vse razkriva dokument?

To je zakon, s katerim je desna koalicija morala 'interventno' vrniti usluge vsem tistim, ki so jo podpirali v predvolilni kampanji. Tako se glasi eden od odlomkov iz internega komunikacijskega načrta največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda. Že na tretji strani načrta pa najdemo tudi:

"Posebno pozornost je treba nameniti tistim, ki so morda nagnjeni k temu, da podprejo tovrstne gospodarske ukrepe in jih tudi vpliv na javne blagajne ne skrbi, ampak nasprotujejo politiki Janeza Janše – nazadnjaštvu, rasizmu, nestrpnosti, trumpizmu, prodajanju suverenosti in priklanjanju Izraelu".

Kampanja proti interventnemu zakonu
Kampanja proti interventnemu zakonu
FOTO: Bobo

Kako prepričati volivce, načrt določa precej natančno. Sporočila morajo biti med drugim čustveno močna, argumentacija pa mora temeljiti na predpostavki, da bi bila zmaga na referendumu zelena luč za to, da desna koalicija družbo popelje v povsem nov scenarij. In ta scenarij je, kot piše v dokumentu, strašljiv. Če se zakon uveljavi, življenja, kakršnega smo poznali, ne bo več. Kdo pa naj bi ta sporočila prenašal v javnost? Tudi to je v gradivu jasno določeno.

Med drugim je Golob zadolžen za krovna načela in vrednote, Bratušek za pokojnine in javne finance, Boštjančič za davke, prispevke in finančne primerjave, Avšič Bogovič pa za podjetnike in gospodarstvo. Lenart Žavbi pokriva politični vidik, Tamara Vonta manipulacije, zlorabe in laži v kampanji, Duško Vujanović pa promocijo spletnega kalkulatorja.

Pri širjenju sporočil pa računajo tudi na zunanje strokovnjake, ki naj bi z neodvisnim nastopanjem ohranili svojo kredibilnost.

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Gibanje Svoboda interventni zakon referendum interni načrt politika

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