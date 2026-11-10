Strategija pred referendumom: kaj pravijo v SDS in Gibanju Svoboda?

Kako interni komunikacijski načrt pojasnjujejo v Gibanju Svoboda in kako ga komentirajo v SDS, eni od predlagateljic zakona? O tem z gostoma Alenko Bratušek in Andrejem Poglajnom. Še prej pa, kaj vse razkriva dokument?

To je zakon, s katerim je desna koalicija morala 'interventno' vrniti usluge vsem tistim, ki so jo podpirali v predvolilni kampanji. Tako se glasi eden od odlomkov iz internega komunikacijskega načrta največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda. Že na tretji strani načrta pa najdemo tudi:

"Posebno pozornost je treba nameniti tistim, ki so morda nagnjeni k temu, da podprejo tovrstne gospodarske ukrepe in jih tudi vpliv na javne blagajne ne skrbi, ampak nasprotujejo politiki Janeza Janše – nazadnjaštvu, rasizmu, nestrpnosti, trumpizmu, prodajanju suverenosti in priklanjanju Izraelu".