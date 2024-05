Golob: Tako kot je Dončić ponosen na svoje trojke, smo mi ponosni na svojo ekipo

Kandidati Gibanja Svoboda so na čelu s predsednikom stranke Robertom Golobom in v spremstvu strankinih poslancev na Državno volilno komisijo vložili listo kandidatov za evropske volitve. Volivce so pozvali, naj z oddajo glasu izrazijo svojo voljo o tem, v kakšni Evropi želijo živeti. Danes so

Po besedah prvaka stranke in premierja Roberta Goloba so se v stranki na tokratnih volitvah po temeljiti razpravi pri sestavi liste kandidatov odločili dati prednost mladim, ki verjamejo v enotno in solidarno Evropo. "Tako kot je Dončić ponosen na svoje trojke, smo mi v Svobodi ponosni na svojo ekipo," je ob tem še dodal. Ocenil je tudi, da bodo junijske evropske volitve najpomembnejše doslej. "Prav je, da se tega zavemo in se teh volitev udeležimo v čim večjem številu. Na ta način pokažemo, v kakšni Evropi želimo živeti," je vložitev liste pospremil prvak največje vladne stranke.

Kandidate Svobode bo na evropske volitve popeljala aktualna evropska poslanka Irena Joveva. "Evropska unija je pred velikimi izzivi, ki jih, prepričana sem, lahko uspešno rešujejo izključno zmerne, konstruktivne in napredne sile. To so tiste sile, ki jih pooseblja tako politična skupina Renew Europe oziroma liberalci, v Sloveniji pa Gibanje Svobode," je dejala ob vložitvi liste. Kot je še poudarila, ji je v ponos zasesti prvo mesto na listi, ki temelji na enakih vrednotah kot sama EU in ki jo sestavljajo kandidati, ki jim je mar za ljudi. Za njo se bodo sicer na listi zvrstili še predsednik strankinega podmladka Matej Grah, poslanka DZ Janja Sluga, nekdanji okoljski minister Jure Leben, poslanka Tamara Vonta, minister za obrambo Marjan Šarec, državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in Vojko Volk ter aktualni poslanec in nekdanji okoljski minister Uroš Brežan.

