Gibanje Svoboda za preiskavo zaradi sumov vplivanja na Policijo

Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, ali so se člani takratne Janševe vlade in sedanje premierja Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije, pa tudi ali so nosilci javnih funkcij v tem času želeli z domnevnim političnim vmešavanjem v postopke preprečiti ali otežiti delo slovenske policije.

Kot enega od namenov preiskave v Gibanju Svoboda navajajo tudi, ugotoviti, ali Nacionalni preiskovalni urad (NPU) deluje avtonomno in ali domnevno politično kadrovanje poteka z namenom podreditve slovenske policije interesom in volji članov bodisi Janševe bodisi Golobove vlade.

Parlamentarna preiskava bi ugotavljala, ali je ustanavljanje posebnih delovnih skupin namenjeno umiku oziroma odstranitvi posameznikov, ki so v okviru sodelovanja pri preiskavah za nosilce javnih funkcij postali moteči in ali so funkcionarji ter zaposleni v policiji podvrženi nedopustnim političnim pritiskom, ki vplivajo na njihove odločitve in posledično tudi organizacijo dela v policiji.