Gibanje Svoboda Mahniča naznanilo tožilstvu, ta napovedal kazensko ovadbo

Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so poslanca SDS Žana Mahniča zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti naznanili pristojnemu državnemu tožilstvu. Ob tem predlagajo, da tožilstvo zoper obtoženega sproži kazenski pregon. Na njihovo naznanitev se je odzval tudi opozicijski poslanec, ki je napovedal, da bo proti Svobodi in njenemu voditelju do konca tedna vložil kazensko ovadbo.

"Izjava poslanca, ki je pozival k oboroževanju državljanov in ki se neposredno nanaša na varnostne incidente, povezane z romsko skupnostjo, po naši presoji presega mejo dopustnega političnega izražanja," so pojasnili v Gibanju Svoboda. Objavo razumejo kot implicitno pozivanje k oboroževanju zoper določeno etnično manjšino. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti so zato poslanca SDS Žana Mahniča naznanili pristojnemu državnemu tožilstvu, ki mu predlagajo, da zoper osumljenega sproži kazenski pregon.

Žan Mahnič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kot so ob tem dodali, v Svobodi ostro zavračajo vsakršno spodbujanje nasilja, diskriminacijo in širjenje strahu. "Prizadevamo si za varno, odprto in vključujočo družbo, kjer imajo pravna država in človekove pravice trdno mesto," so dodali. Po sporočilu Svobode, da so ga naznanili tožilstvu, se je odzval tudi opozicijski poslanec. "Dokaz, da je Gibanje Svoboda totalitarna stranka s fašističnimi metodami, med katerimi je na prvem mestu pregon opozicije in ostalih državljanov," je zapisal na svojem družbenem omrežju. "Ker se borba proti fašizmu nikoli ne sme končati, bom proti Gibanju Svoboda in njenemu Ducetu do konca tedna vložil kazensko ovadbo," je dodal.

Spomnimo, poslanec največje opozicijske stranke je prejšnji teden na svojem družbenem omrežju državljane pozval k včlanitvi v strelska društva, kar bi jim omogočilo legalno posedovanje orožja, ter namignil, da bodo v njegovi stranki poskrbeli za spremembo zakonodaje na področju prekoračitve silobrana. Zapis je objavil v luči protestnega shoda v Šentjerneju, kjer se je zaradi več nasilnih incidentov, ki naj bi jih zagrešili posamezni pripadniki romske skupnosti, zbralo več kot 1000 ljudi. Za našo medijsko hišo je za tem ocenil, da je šel njegov poziv v povsem legalni smeri, ter pojasnil, da posedovanje orožja še ne pomeni tudi nošenja orožja ter njegovega prenašanja. "Posedovanje pomeni, da imaš lahko orožje doma ali na strelišču, ne moreš ga pa nositi okoli," je dejal. Njegov poziv je naletel na ostre odzive predsednice države Nataše Pirc Musar ter koalicijskih strank. V Svobodi so bili že takrat jasni, da so takšni pozivi neodgovorni in tudi nevarni, njihova poslanka Tereza Novak pa je kritično izjavila: "Gre za igranje nedoraslih z ognjem." Raziskovalka na Mirovnem inštitutu, dr. Veronika Bajt, je prav tako ocenila, da je poziv k včlanjevanju v strelska društva, ki izpostavlja zgolj vidik posedovanja orožja, nevaren. "Ne le zato, ker spodbujanje oboroževanja prebivalstva spodkopava zaupanje v delovanje pravne države, kjer varnost zagotavljajo za to usposobljeni organi. Gre namreč za hujskaško retoriko sovražnega govora, ki v družbi ustvarja napetosti in legitimira rasistične predsodke do že tako marginaliziranih skupin prebivalstva," je med drugim poudarila za naš portal.