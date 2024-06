Golob: Vesel sem, da je Slovenija pokazala levosredinski obraz

"V Sloveniji je drugače, zavedali smo se tega pomena in rezultat bo drugačen," je napovedal. "V Franciji pa bodo dobili popravni izpit, in morda je prav tako," je še rekel.

Ob tem je odgovoril na vprašanje o rezultatih vzporednih volitev v Franciji, ki so pokazali na močan zasuk v prid skrajni desnici. V Franciji se vladajoča stranka predsednika Emmanuela Macrona po Golobovi oceni očitno ni dovolj zavedala pomena evropskih volitev in vanje ni dovolj investirala oz. je njihov pomen podcenjevala.

V štabu stranke je pred kamere stopil predsednik vlade Robert Golob . Kot je dejal, je bil njihov glavni cilj privabiti čim več ljudi na volitve, ker so pomembne. Izrazil je zadovoljstvo, da se je tokrat na volitve odpravilo več ljudi. "Vesel sem, da se ljudje zavedajo pomembnosti vprašanj, ki so bile na referendumu," je povedal in izrazil pričakovanje, da bodo vsa štiri vprašanja na referendumu prejela podporo.

Tudi podpredsednica stranke Sara Žibrat je poudarila, da je bil glavni cilj kampanje Gibanja Svoboda približati evropske teme ljudem. Kot osrednje je izpostavila varnost, okoljske teme in izzive skupne kmetijske politike. V stranki so tako zadovoljni, da so uspeli ljudem približati EU in zvišati volilno udeležbo.

O pričakovanjih glede razpleta volitev za veliko zmagovalko zadnjih državnozborskih volitev pa je podpredsednica stranke dejala, da je edino, kar šteje, mnenje ljudi. Pričakovanj tako nimajo, počakali bodo na rezultate.

Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je medtem povedal, da so v stranki zadovoljni, skromni in ponižni in da je v demokraciji pot pomembnejša od cilja in rezultata. Spričo precej višje volilne udeležbe je izrazil zadovoljstvo, da so uspeli nagovoriti številne volivce in da so, kot je ocenil, dobro sodelovali s civilno družbo.

Nosilka liste Gibanja Svoboda je aktualna evroposlanka Irena Joveva, ki bo nocoj skušala podaljšati svoje bivanje v Bruslju še za pet let. Na listi so še Matej Grah, Janja Sluga, Jure Leben, Tamara Vonta, Marjan Šarec, Maša Kociper, Vojko Volk in Uroš Brežan.