Gibanje Svoboda

Temeljni program Gibanja Svoboda je zgrajen na jasno opredeljenih vrednotah – pravni državi, socialni varnosti, trajnostnem razvoju in odprti, vključujoči družbi – ter na programskih stebrih, ki te vrednote prevajajo v konkretne politike. Med ključnimi poudarki so reforma javnega zdravstva, stabilizacija pokojninskega sistema, vlaganja v znanje in digitalizacijo, zeleni prehod z razvojem obnovljivih virov energije ter spodbujanje inovativnega in konkurenčnega gospodarstva. Program tako združuje institucionalne reforme z modernizacijo države in postopnim prestrukturiranjem gospodarstva v smeri trajnosti.