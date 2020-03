Gibanje v naravi: izognite se ekipnim športom, igralom in obljudenim potem

Javno življenje v Sloveniji se ustavlja. Od ponedeljka bo ustavljen javni prevoz, vrata v mnogih občinah, ker ljudje sami ne spoštujejo navodil o preprečevanju stika, bodo zaprti lokali.

Mestna občina Ljubljana je na Instagramu včeraj delila fotografijo stanja na priljubljenem ljubljanskem Rožniku. Kot so opozorili, situacija, ko je več ljudi skupaj posedalo, čeprav zunaj, pred gostilno, ni ok. Kot so poudarili: ''upoštevajte navodila in se ne družite. Ne čakajmo, da se situacija poslabša in postane resnično kritična.''

Tudi županja Ptuja Nuška Gajšek, ki je danes pozvala k sprejemu jasnih navodil za živilske trgovine in poudarila, da nobena izolacija ne bo pomagala, če se bodo ljudje množično in nekontrolirano gnetli v prodajalnah, poudarja, da je''gibanje v naravi absolutno priporočljivo, kljub temu pa se velja izogniti ekipnim športom, igriščem in igralom, predvsem pa naj ljudje skrbijo za higieno rok.''