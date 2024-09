Gibanje za pravice Palestincev: V Koper pluje ladja z eksplozivom za Izrael

Plovilo je želelo 25. avgusta vpluti v namibijski Walvis Bay, kar pa so tamkajšnje oblasti prepovedale. Kot je pojasnila pravosodna ministrica Yvonne Dausab , so namreč ugotovili, da je na krovu ladje eksplozivni material, namenjen za Izrael.

Ladja MV Kathrin je bila po javno dostopnih informacijah natovorjena v Vietnamu in trenutno pluje ob zahodni obali Afrike proti črnogorskemu pristanišču Bar.

Po poročanju lokalnih medijev je policija ladji prepovedala vplutje v namibijske vode zaradi pošiljke heksogena, ki se ga redno uporablja kot eksploziv.

MV Kathrin se, sodeč po portalu za spremljanje ladijskega prometa, trenutno nahaja zahodno od Angole in bo v Črno goro prispela predvidoma čez tri tedne. Iz dokumentov, v katere je imel vpogled osrednji namibijski časnik Windhoek Observer, pa je razvidno, da je ladja s 60 tonami eksplozivne snovi trinitrotoluen, krajše TNT, in osmimi zabojniki heksogena prijavila pot iz vietnamskega Hanoja do Kopra.

Poziv, naj ladji preprečijo dostavo pošiljke v Izrael

Gibanje za pravice Palestincev je zaradi tega pristojne, vključno s premierjem Robertom Golobom in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, pozvalo, naj Slovenija "ne omogoči oziroma prepreči, da bi z ladjo MV Kathrin v Izrael dospelo vojaško orožje, oprema ali blago, ki bi se lahko uporabilo za nadaljnje kršitve mednarodnega humanitarnega prava in konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida", katere podpisnica je tudi Slovenija.

Kot so spomnili iz aktivistične organizacije, konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida namreč nalaga vsem državam podpisnicam, da ukrepajo, da se spoštuje določila konvencije.