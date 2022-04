Gibanju Svoboda največ poslanskih mest doslej, v DZ najmanj strank

Pred tokratnimi volitvami je največ mandatov prejel SMC leta 2014, in sicer 36. Medtem ko Gibanju Svoboda tokrat kaže kar 42 sedežev. Razdelitev glasov bi lahko nekoliko sprememnilo, če bi se v DZ uspelo prebiti tudi LMŠ, ki mu do prestopa štiriodstotnega parlamentarnega praga glede na Mediano manjka le 0,2 odstotka.

Kako so stranke volili po starostnih skupinah?

Gibanje Svoboda je med strankami dobilo največ glasov v vseh starostnih skupinah, kažejo rezultati vzporednih volitev. Največji delež so dobili med starejšimi od 65 let, v tej starostni skupini jih je Gibanje volilo skoraj 40 odstotkov volivcev. SDS, ki ji kaže drugo mesto, je volila skoraj četrtina v starostni skupini 65 let in več. Med mlajšimi (18-24 let) pa je SDS glede na vzpsoredne volitve obkrožilo 15,6 odstotka volivcev.

Podporniki NSi so očitno kar enakomerno razporejeni med starostnimi skupinami. Levica je največ podpore prejela med mladimi, volilo jo je 9,2 odstotka volivcev med 18 in 24 letom starosti, po drugi strani pa SD med starejšimi od 65 let (8,6 odstotka).