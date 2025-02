Gibonni: pesem je vzdušje in koncert je magično doživetje

Izid knjige pa je pospremila tudi istoimenska pesem 'Drvo', ki je poziv k strpnosti ter hkrati k introspekciji ter premisleku o minevanju vsega, kar nas obkroža. Poslušalcu predlaga, da se za trenutek ustavi in posluša pesem ter tako poskuša najti lastno povezanost z univerzalnimi življenjskimi temami. "Pesem je na nek način apel in zahvala vsem, ki so našli potrpežljivost v tem norem svetu, v katerem živimo prehitro ter preveč površno. Poslušalcu, ki je šest minut in pol življenja namenil poslušanju te pesmi od začetka do konca," je izjavil Gibonni.

Pred koncem lanskega leta je izšla zbirka zgodb 'Drevo', katerim navdih so bili Gibonnijevi verzi. Napisalo jih je 26 avtorjev, med njimi tudi Zoran Predin. Gibonni je bil nad začetno idejo navdušen, saj je dobil vpogled v to kako drugi doživljajo njegove pesmi. Knjiga prinaša čustvene in literarno bogate zgodbe piscev, ki so na lasten način interpretirali glasbenikove pesmi in ob tem ustvarili literarno delo.

Končno pa je dobil tudi svojo knjigo poezije na španskem jeziku z naslovom 'Banderas de un imperio hudido' (Zastave potopljenega carstva), ki so jo izdali v Portoriku in je naprodaj v Južni Ameriki in drugih državah španskega govornega področja. V knjigi so zbrane pesmi iz njegovega širokega opusa, uredil pa jo je književnik in univerzitetni profesor iz Portorika Carlos Roberto Gomez, ki v Gibonniju vidi poleg glasbene zvezde tudi pravega pesnika.

OBRED LJUBEZNI NA VALENTINOVO

O Gibonnijevih koncertih ni potrebno izgubljati besed. Kot eden najbolj vplivnih in priljubljenih glasbenikov regije, si je ustvaril bazo oboževalcev, ki se mu vedno znova vračajo kot na nekakšen obred ljubezni. Gibonni ustvari vsakič znova čaroben večer, kjer se s publiko ob vseh njegovih uspešnicah združi v čustvenem vzdušju, ki na valentinov večer tudi letos nikogar ne bo pustil ravnodušnega. V petek 14.2. bo nastopil v športni dvorani Medvode, kjer je že leta 2020 imel 'najbolj valentinov koncert leta'.

"Koncerti so zame blagoslov. Moja največja sreča je ravno to, da sem našel ljudi, s katerimi smo si podobni. Ni važno število ljudi pod odrom, važno je da so prišli zato, ker razumejo kaj želim povedati. In skupaj uživamo v trenutku, ker se prepoznamo. Plujemo v isti barki in nosijo nas isti valovi. Ko pridem nekam, kjer me želi slišati nekaj tisoč ljudi, je to zame zelo dragoceno in nikoli jih ne bi zamenjal za 50 tisoč ljudi, ki me ne razumejo. Zato svojo publiko varujem kot kapljico na dlani. Vedno jim želim ponuditi nekaj novega, jih presenetiti in dati nekaj kot zahvalo, ker so spet prišli na koncert," pravi Gibonni.