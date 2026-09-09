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Slovenija

Gideon Sar odpira izraelsko veleposlaništvo, napovedani protesti

Ljubljana, 09. 09. 2026 06.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Gideon Sar

Na uradnem obisku v Sloveniji bo izraelski zunanji minister Gideon Sar. S slovenskim gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci.

Obisk je namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Ob obisku bosta Slovenija in Izrael podpisala program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa, ministra bosta imela tudi novinarsko konferenco.

Gideona Sara bo v Sloveniji spremljala gospodarska delegacija, v sklopu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport, zunanjim ministrstvom ter javno agencijo SPIRIT Slovenija potekal tudi poslovni forum. Na njem bo več kot 50 predstavnikov podjetij iz Slovenije in Izraela razpravljalo o priložnostih za krepitev poslovnega sodelovanja.

Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se močno ohladili v času prejšnje vlade, ki je bila kritična do odziva Izraela na napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. Vlada Roberta Goloba je sprejela ukrepe proti Izraelu, njegovo ravnanje s Palestinci v Gazi je označevala za genocidno, poleg tega je priznala Palestino.

Janševa vlada je ukrepe razveljavila ter napovedala, da Izraela ne bo več obsojala.

Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti, ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku Sara so zato v Ljubljani napovedani protesti.

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