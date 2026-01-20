Ginekologinja je diskriminirani pacientki izplačala nadomestilo

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije od Zdravniške zbornice Slovenije in njenega odbora za pravno-etična vprašanja prejel pojasnilo, da takšen ugovor vesti ni dopusten, ker je diskriminatoren. Ugovor vesti se namreč lahko daje glede določenih zdravstvenih postopkov, ne pa za odklonitev določenih postopkov izključno pri določeni skupini ljudi z določeno osebno okoliščino.

Pacientka je konec leta 2022 Zagovorniku načela enakosti prijavila diskriminacijo, ker ji je njena ginekologinja zavrnila nadaljnjo zdravstveno obravnavo, medtem ko je bila v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Povedala je, da je zdravnica kot razlog za zavrnitev navedla svoj ugovor vesti, s katerim je storitve odrekla izključno istospolno usmerjenim pacientkam, ki so v postopku OBMP.

Zato je ugotovil diskriminacijo, saj je ginekologinja pacientko obravnavala manj ugodno kot ostale samo zaradi določene osebne okoliščine, kar je prepovedano. Zagovornik Miha Lobnik je ob tem poudaril, da je pravica do zdravstvenega varstva pomemben del človekovih pravic in ustavna vrednota in da mora biti zdravljenje vsem dostopno ne glede na osebne okoliščine, kot sta tudi spol in spolna usmerjenost.

Zagovornik je diskriminirani pacientki nudil brezplačno pravno zastopanje v njeni tožbi proti ginekologinji. Kot so pojasnili pri Zagovorniku, se za takšno potezo odloči v primerih, za katere presodi, da so pomembni za dvig ravni razumevanja prava varstva pred diskriminacijo in preprečevanje diskriminacije. Cilj tega zastopanja je bil tako tudi preprečiti, da bi bila pravica do ugovora vesti še kdaj uporabljena diskriminatorno.

Diskriminirana pacientka in ginekologinja sta se v sodni mediaciji dogovorili za sporazumno rešitev spora. Ginekologinja je v okviru poravnave zaradi tožbe v zvezi z diskriminacijo pacientki plačala primerno nadomestilo.