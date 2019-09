Giuliani: Hvaležni smo navijačem, ki nam v ključnih trenutkih dvigujejo moralo

Po napeti odbojkarski tekmi, ki je navijačem in igralcem v nedeljo napenjala živce, čestitkam kar ni in ni hotelo biti konec. Vzklikali so navijači, zamgovalci so se navijačem klanjali na vse strani in na koncu roke dvignili v zrak. Tokrat ne v blok, ampak v pravo športno gesto, ki je izjemnemu odbojkarskemu uspehu, prinesla še več čustvene note. In tako so navdušenci nad odbojko v stožicah ploskali še našima dvema kolesarskima fenomenoma. Dobro navijaško vzdušje je te dni že postalo značilnost Stožic, v kritičnih trenutkih je fante dvigovalo in jim vračalo elan, zato so zmagovalni biseri, ki so jih do zdaj nanizali naši odbojkarji, tudi zasluga navijačev:''Mi smo močno navijali, seveda pa smo tudi zmagali. Seveda upam, da se vidimo v finalu, ampak se to navijanje pozna na glasu. Glasilke so že skoraj šle.''

Optimistične napovedi navijačev so se uresničile



Vzdušje se je začelo že pred tekmo. Pred Stožicami se je peklo, napovedovalo oziroma prerokovalo, nekateri navijači so bili z napovedmi zelo optimistični: ''Rezultat bo 3:0, gremo do polfinala. V Parizu bo pa težka.''



A še preden so slovenski odbojkarji začeli tekmo, so si že brisali solze. Pravzaprav si jih je pred odhodom v Stožice za šalo brisal Dejan Vinčič, saj so mu njegovi sotekmovalci za 33.rojstni dan zapeli vse najboljše, med vožnjo proti Stožicam pa si najbrž za darilo poleg zmage ni želel le on navijačev. In ker igralcev ti tudi tokrat niso razočarali, so jim odbojkarji vrnili uslugo.

Napovedi vizionarjev pa so se uresničile: ''Navijači so vsi po vrsti napovedovali rezultat 3:0, mislila sem si, da so napovedi preveč optimistične, ampak smo očitno navijači pomagali. Po mojem mnenju bo zlata medalja, glede na to, kako kaže, mislim, da ne moremo drugega pričakovati, kot prvega mesta.''



Osmino finala zdaj že imamo, naslednji velik korak k tako samozavestnemu cilju pa našo reprezentanco čaka v torek, ko se bodo pomerili z Makedonci in v sredo, ko jih čaka boj z aktualnimi evropskimi prvaki in zmagovalci elitne lige narodov, Rusi. In tu bosta šteli predvsem čast in slava.