Glampyarding: nastanitev na dvorišču turističnih ponudnikov

V Sloveniji smo julija dobili prvo 'glampyarding' turistično nastanitev, pravzaprav prvo tovrstno na svetu. Gre za samooskrbno luksuzno hiško iz slovenskega lesa, ki stoji na dvorišču turističnih ponudnikov, tako da so ti gostom vedno na voljo. Odziv gostov z vsega sveta je presegel pričakovanja. Navdušeni so predvsem nad pristnostjo in domačnostjo, ki jo ponuja hiška sredi vasi Prvačina na Vipavskem, kjer imajo na dosegu nekaj korakov številne domače dobrote, pa tudi doživetja. Povezanost ponudnikov so združili v projekt Open Villages oziroma Odprte vasi. Kako ta deluje?