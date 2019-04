Glas, ki ga pozna vsa Slovenija

Dal je glas, s katerim so oživeli številni risani junaki verjetno vaše, pa tudi naše mladosti. In ta glas poznajo danes tudi najmlajši. Bil je kobilica Flip v Čebelici Maji, dva najbolj priljubljena pujsa, Pipi in Melkijad, glas pa je posodil tudi nepozabnemu Palčku Smuku.

A v našem spominu ni za vedno zapisan zgolj zaradi glasu, svoj obraz in stas je namreč dal številnim likom na odrskih deskah Ljubljanske drame. Otrokom je pletel domišljijo, odrasle pa očaral tudi s svojim petjem. Vse to je Jurij Souček, ki ravno danes praznuje svoj 90. rojstni dan. In kaj si ob tem želi?