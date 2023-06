Glas ljudstva: Bešič Loredan je trojanski konj opozicije v vladi

V SDS-u so v ponedeljek napovedali, da bodo zaradi "vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju" še ta teden vložili interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana .

V Glasu ljudstva, kjer so v začetku meseca skupaj z Inštitutom 8. marec pozvali k odstopu ministra oz. k njegovi odstavitvi, so danes na predsednika vlade Roberta Goloba in poslance koalicije naslovili odprto pismo z naslovom "Loredan mora stran".

V pismu so poudarili, da se niso znašli na strani opozicije, ki so jo pred enim letom "pomagali spraviti z oblasti". Prizadevanje, da se ta ne vrne, pa po njihovem mnenju ne more temeljiti na "slepem pritrjevanju vsemu, kar počne sedanja vlada, temveč na tehtanju vsakega njenega dejanja glede na obljube, ki jih je dala volivcem in volivkam ob nastopu mandata".

Prepričani so, da minister za zdravje ne izpolnjuje zavez s področja zdravstva, temveč deluje v nasprotju z njimi. "Njegovo delovanje lahko opišemo kot postavljanje dobrobiti zasebnega zdravstvenega sektorja pred potrebe javnega zdravstva in pacientov, podporo privatizaciji in tržnim odnosom v zdravstvu ter pretakanju javnega denarja v zasebne žepe."

Opoziciji očitajo, da doslej ni zavzeto kritizirala dela ministra, saj se njeni cilji skoraj v celoti ujemajo z njegovimi aktivnostmi. Menijo, da je Bešič Loredan "trojanski konj" opozicije v vladi. Prepričani so, da želi SDS z napovedano interpelacijo le zaščititi ministra in mu podaljšati mandat. "Zanesljivo ve, da se koalicijske stranke ne bodo pridružile njegovemu pozivu. Pričakuje, da ga bodo na vse kriplje branile in hvalile, s tem pa, za kar nekaj časa, same sebi zaprle možnost, da bi ga odpoklicale same."