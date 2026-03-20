Slovenija

Glas ljudstva, Brez strahu, Inštitut 8. marec in drugi: 'Na volitve!'

Ljubljana, 20. 03. 2026 17.54 pred 58 minutami 2 min branja 148

Avtor:
STA N.Š.
Shod predstavnikov civilne družbe, ki pozivajo k udeležbi na volitve

Udeleženci protestnega predvolilnega shoda Na volitve!, ki so ga med drugim pripravili iniciativi Glas ljudstva in Brez strahu ter Inštitut 8. marec, so pozvali k udeležbi na nedeljskih volitvah v DZ. Menijo, da se med volivci širi apatija, določeni politični akterji pa krepijo dvom v legitimnost volitev.

Zbrani so na Trg Republike postavili "spomenik" tuji zasebni obveščevalni agenciji Black Cube, družbo pa jim so jim delali tudi kartonasti Donald Trump, Benjamin Netanjahu, Viktor Orban in Janez Janša

Pravijo, da so s shodom izrazili nasprotovanje vsakemu vzbujanju dvoma v legitimnost in zakonitost volitev in "prepričanju skrajne desnice, da cilj posvečuje sredstvo". "V trenutku, ko se tuje obveščevalne agencije v sodelovanju z domačimi političnimi akterji nezakonito vpletejo v potek volitev, je to začetek konca suverenosti države," pravijo."Takšno politiko v celoti zavračamo, ne le, da ne sme biti izvoljena, nemudoma mora odstopiti in prepustiti prostor drugim. Tudi zato, ker si volivci in volivke, vključno s konservativnimi, zaslužimo, da nas zastopajo ljudje, ki volitve obravnavajo kot svete, njihovega rezultata pa ne prirejajo z goljufijo, prevaro in lažjo, še najmanj pa z nezakonitim delovanjem, s sodelovanjem pri izvrševanju kaznivih dejanj ali s profitiranjem na njihovem plenu. Poštene volitve in zaupanje vanje so in morajo ostati temelj demokracije," so še sporočili po shodu.

Pravijo, da nasprotujejo tudi korupciji, klientelizmu in prisvajanju skupnega, ki nas spremlja že 30 let. "Da bi zaustavili razgradnjo skupnega, potrebujemo suvereno državo, ki ni naprodaj ne tujim ne domačim interesnim skupinam," so izpostavili. "Zgolj znotraj neodvisne in suverene države lahko od institucij, kot sta policija in tožilstvo, zahtevamo učinkovit boj proti korupciji, od sodišč odločanje v razumnem roku, od državnih podjetij transparentno in družbeno odgovorno delovanje, od združenj, kot je odvetniška zbornica, nadzor nad spoštovanjem etičnih standardov svojih članov, od nosilcev politične moči pa konec obravnavanja države kot svoje lastnine."

Preberi še Šef Sove potrdil, da so bili predstavniki Black Cube na Trstenjakovi 8
Na shodu so nastopili filozofinja in sociologinja Renata Salecl, okoljska aktivistka in avtorica Jasmina Jerant, glas mladih, pianist in skladatelj Matic Štemberger, igralka Draga Potočnjak, pravnik in kriminolog Dragan Petrovec, antropologinja in pisateljica Svetlana Slapšak, nekdanji minister za zdravje in civilno-družbeni aktivist Dušan Keber.

V Inštitutu 8. marec so sicer dopoldne na novinarski konferenci opozorili, da je cilj operacij tuje zasebne obveščevalne agencije Black Cube v zadnjih 24 urah pred volitvami, tako kot v drugih državah, ustvariti paniko in pritisk na volitve, ko se druga stran zaradi spoštovanja pravil in volilnega molka ne more več enakovredno odzivati. Tako pričakujejo kršitve volilnega molka, objavo novih obremenjujočih posnetkov in aktivacijo spletnih vplivnežev. "To je učbeniški primer manipulacije, zavajanja ljudi in avtoritarnega poseganja v volitve," je dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Filozof in profesor Boris Vezjak pa je ocenil, da dogajanje zadnjega tedna ni osamljen incident, ampak del širšega vzorca političnega delovanja SDS.

Sicer pa v Inštitutu 8. marec pravijo, da je bila Kovačeva danes tudi pri kriminalistih, kjer je dala izjavo, saj naj bi ji grozili z likvidacijo. 

Sumi kaznivih dejanj na uradu za preprečevanje pranja denarja

KOMENTARJI148

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Stojadina-sportiva
20. 03. 2026 18.59
Še dobro, da za desne prec izvemo kdo jih je aktiviral za leve pa nikoli...hihi
Odgovori
0 0
pope p
20. 03. 2026 18.59
jansa logar zaprita vrata za sabo predstave je konec
Odgovori
0 0
metaloh
20. 03. 2026 18.59
Čas je ,da Desnica prevzame oblast !!!
Odgovori
0 0
goričan
20. 03. 2026 18.58
A to ko piše na transparentu Smrt Janšizmu bo kdo obsodil ?? Aja, saj res, če nisi njihov moraš molčati, če pa si, ti je dovoljeno vse
Odgovori
+2
2 0
VladaPada
20. 03. 2026 18.58
Hahaha 24ur se sprasuje ali je pomanjkanje goriva mogoce zato ker se bo v torek po volitvah zvisale cene :) Plesejo oni plesejo kot na titaniku hihihi
Odgovori
+4
4 0
messiKing10
20. 03. 2026 18.57
Danes je nujno uporabit vodni top
Odgovori
+3
4 1
Groucho Marx
20. 03. 2026 18.57
Če je črna kocka tista, ki edina razkriva sistemsko korupcijo v najvišjih krogih, pa naj bo črna kocka.
Odgovori
+6
6 0
El pi5tolero
20. 03. 2026 18.58
Al pa viljolcna sploh ni vazn! Koruptivno mafijo so dobil in hvala jim.
Odgovori
+1
1 0
nemski_ovcar
20. 03. 2026 18.57
Shod lenuhov in prisklednikov
Odgovori
+4
4 0
Srebrni breg
20. 03. 2026 18.57
Nekateri so nekaj pomešali, ker te povezujejo z neko korupcijo. Saj pa ti niso v podporo tistim zaradi katerih sso Riedla obsojali, se z jahtami prevažali po oceanih in igrali golf z farmacevtskimi magnati, nabavljali nič vredno zaščitno opremo, izgubili kamion mask, kateri grozijo Niki s posilstvom in likvidacijo, kateri pobijajo živali in jih vesijo na panoje političnih nasprotnikov....
Odgovori
-4
0 4
slayer2
20. 03. 2026 18.56
Tale shod ni za zdravo družbo, pa to 😂😂😂
Odgovori
+8
8 0
Naiskreni
20. 03. 2026 18.56
upam da so popisani, ko se vlada zamenja jih enostavno razglasimo za kvizlinge slovenske nacije. kdor ni od tu ven, kdor je tu v arest za 20 let. javno podpirajo kriminal v najvisjih nivojih. 🤷
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
20. 03. 2026 18.56
Menjamo Goloba za Chuck Norrisa!
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
20. 03. 2026 18.56
Vsi ste isti al levi al pa desni vsi nas okol prinašate od osamosvojitve Slovenije !!!
Odgovori
+2
2 0
4krogci
20. 03. 2026 18.56
Še ČN se stegnu, ko je vidu da je SDS še na seznamu za volitve!
Odgovori
-1
1 2
LinaAnil
20. 03. 2026 18.55
Tem par lenuhom dajete pozornost 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Vsi normalni smo bili v službah ta čas, da plačujemo te ........
Odgovori
+4
4 0
myomy
20. 03. 2026 18.55
BREJKING NJUZ, vir nemški ARD: "V avtomobilski trgovini s Kitajsko se je razmerje moči spremenilo: Evropska unija je lani prvič uvozila več avtomobilov in avtomobilskih delov iz Kitajske, kot jih je tja izvozila. To kaže analiza revizijskega in svetovalnega podjetja EY. Analiza kaže, da se je izvoz EU na Kitajsko lani zmanjšal za 34 odstotkov na 16 milijard evrov. Hkrati se je uvoz iz Kitajske povečal na rekordnih 22 milijard evrov. Prejšnji ogromen izvozni presežek se je tako spremenil v primanjkljaj v višini 6 milijard evrov."
Odgovori
-1
0 1
slayer2
20. 03. 2026 18.57
Pa dajmo še par sankcij Rusiji,da gremo čisto v poden!!!
Odgovori
0 0
Groucho Marx
20. 03. 2026 18.55
Doktor korupcije pernati ne zna brati preprostih grafov.
Odgovori
+3
3 0
2fast4
20. 03. 2026 18.54
Telim je potrebno pipce zapreti. Snovalci sovraštva, brezdelneži...
Odgovori
+4
5 1
pope p
20. 03. 2026 18.58
kaj tu pises a nimas nic za delat ? brezdelnez
Odgovori
0 0
jozefStefan
20. 03. 2026 18.54
Protestirajo proti zunanjem vplivu na volitve , prej pa se pol leta hvalijo, da niso financirani iz proračuna ampak iz tujine. Pa naj razume kdor zmore..
Odgovori
+2
3 1
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Kmetija
Parazit
Slovenija odloča 2026
