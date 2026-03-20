Glas ljudstva, Brez strahu, Inštitut 8. marec in drugi: 'Na volitve!'

Zbrani so na Trg Republike postavili "spomenik" tuji zasebni obveščevalni agenciji Black Cube, družbo pa jim so jim delali tudi kartonasti Donald Trump, Benjamin Netanjahu, Viktor Orban in Janez Janša.

Pravijo, da so s shodom izrazili nasprotovanje vsakemu vzbujanju dvoma v legitimnost in zakonitost volitev in "prepričanju skrajne desnice, da cilj posvečuje sredstvo". "V trenutku, ko se tuje obveščevalne agencije v sodelovanju z domačimi političnimi akterji nezakonito vpletejo v potek volitev, je to začetek konca suverenosti države," pravijo."Takšno politiko v celoti zavračamo, ne le, da ne sme biti izvoljena, nemudoma mora odstopiti in prepustiti prostor drugim. Tudi zato, ker si volivci in volivke, vključno s konservativnimi, zaslužimo, da nas zastopajo ljudje, ki volitve obravnavajo kot svete, njihovega rezultata pa ne prirejajo z goljufijo, prevaro in lažjo, še najmanj pa z nezakonitim delovanjem, s sodelovanjem pri izvrševanju kaznivih dejanj ali s profitiranjem na njihovem plenu. Poštene volitve in zaupanje vanje so in morajo ostati temelj demokracije," so še sporočili po shodu.

Pravijo, da nasprotujejo tudi korupciji, klientelizmu in prisvajanju skupnega, ki nas spremlja že 30 let. "Da bi zaustavili razgradnjo skupnega, potrebujemo suvereno državo, ki ni naprodaj ne tujim ne domačim interesnim skupinam," so izpostavili. "Zgolj znotraj neodvisne in suverene države lahko od institucij, kot sta policija in tožilstvo, zahtevamo učinkovit boj proti korupciji, od sodišč odločanje v razumnem roku, od državnih podjetij transparentno in družbeno odgovorno delovanje, od združenj, kot je odvetniška zbornica, nadzor nad spoštovanjem etičnih standardov svojih članov, od nosilcev politične moči pa konec obravnavanja države kot svoje lastnine."