Glas ljudstva napovedal stavko pacientov

Predlog med drugim za 10 odstotkov zvišuje glavarinski količnik oziroma prag, nad katerim lahko družinski zdravniki, ginekologi in pediatri odklanjajo nove paciente. Če bi se vsi zdravniki držali sedaj določenega glavarinskega količnika, bi bilo v Sloveniji v naslednjih letih več kot 400.000 ljudi brez osebnega zdravnika, je opozoril predstavnik iniciative Jaša Jenull. Ob dvigu glavarinskega količnika predlagajo tudi dodatne administrativne razbremenitve in kadrovske okrepitve timov družinske medicine.

Novela zakona predlaga tudi preklic obstoječih soglasij za delo zdravnikov zunaj javnega zavoda, v katerem so zaposleni. Za ponovno izdajo soglasja mora biti izpolnjen pogoj, da zavod in zdravnik aktivno sodelujeta v programu krajšanja čakalnih dob ter da ima zdravnik izpolnjene vse začasne delovne normative, so zapisali na spletni strani iniciative. Jenull pa je danes dejal, da zakon prinaša "jasen signal dvoživkam v javnem zdravstvu, da se morajo te prakse ustaviti".

Katarina Rotar iz Slovenske filantropije, ki je članica iniciative, pa meni, da morajo poslanke in poslanci zdaj pokazati, ali na prvo mesto postavljajo bolnike in s tem javno zdravstvo. "Zato od njih pričakujemo hitro odločitev, ne da zakon pospravijo v predal. Pričakujemo tudi, da bodo o zakonu odločali vsebinsko, ne pa površno," je dejala.

V iniciativi so spomnili tudi na predvolilne obljube vseh treh koalicijskih strank. Levica je med drugim obljubljala prepoved hkratnega dela zdravnikov pri javnih in zasebnih izvajalcih, Svoboda posodobljene standarde in normative v zdravstvu, SD pa, da bo vsak imel osebnega zdravnika. Pričakujejo, da bodo koalicijske stranke predlog novele zakona podprle, saj sledi njihovim obljubam, je dejal Jenull.

Odziv Levice

Iz Levice so sporočili, da V Levici podpirajo marsikatero rešitev, ki jo prinaša predlog zakona, ki ga je s podpisi volivk in volivcev v Državni zbor vložila civilna iniciativa Glas Ljudstva. To so tudi večkrat poudarili v času zbiranja podpisov za vložitev zakona: "Pred koncem lanskega leta smo s sprejemom interventnega zakona v zdravstvu že zaostrili pogoje za izdajo dovoljenj za popoldansko delo. V prihodnjih tednih pa bo moralo ministrstvo za zdravje pripraviti podzakonske in zakonske akte, s katerimi bomo prenovili podlago za glavarinske količnike in obremenitve, ki bodo odražale potrebe pacientov in zmožnosti zaposlenih v zdravstvu. Verjamemo, da bo predlog zakona, ki ga je iniciativa Glas Ljudstva danes vložila v parlamentarno proceduro, pomagal postaviti nove temelje javnega zdravstvenega sistema. Prepričani smo, da bomo tekom zakonodajnega postopka tega zakona večino v njem predvidenih rešitev že realizirali."

Glas ljudstva napovedal opozorilno stavko

Ob tem so napovedali opozorilno "stavko pacientov", ki bo 9. januarja, ko je sicer napovedana tudi zdravniška stavka. Predstavnik iniciative Dušan Keber je dejal, da je napovedana stavka zdravnikov neutemeljena in neetična, saj so se ob vseh ugodnostih, ki so jih izpogajali v preteklosti, čakalne dobe podaljšale.

"Pozivamo zdravnike, naj se uprejo diktatu svojih sindikatov, svojih zdravniških organizacij in naj se raje pridružijo pacientom, naj se pridružijo nam, naj se pridružijo stavki, ki bo 9. januarja na Prešernovem trgu v Ljubljani," je Keber pozval tudi zdravnike.