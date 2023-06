Glas ljudstva predstavil 10 razlogov za odstop Bešiča Loredana

"Rabimo ministra za paciente in pacientke, ne pa ministra za interese zdravnikov, lobijev in zaslužkarjev," so jasni v civilni iniciativi Glas ljudstva. Ker so po letu njegovega delovanja prepričani, da zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan ne zastopa pacientov oz. prebivalcev, ki naj bi jim bil namenjen sistem javnega zdravstva, terjajo njegov "odstop oz. odpoklic".

Iniciativa Glas ljudstva bo predvidoma ob 13. uri z Inštitutom 8. marec in drugimi organizacijami stopila pred kamere. Predstavili bodo stališče, zakaj menijo, da zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan ne zastopa interesov pacientk, pacientov in vseh ostalih prebivalcev, ki naj bi jim bil namenjen sistem javnega zdravstva. "Bešič Loredan je v letu dni s svojimi dejanji dokončno utrdil oznako ministra za zasebne zdravnike, ne pa ministra za paciente," pravijo.

icon-expand Jaša Jenull FOTO: Bobo

Menijo, da se je v tem času nabralo več "neizpodbitnih dokazov njegovega škodljivega delovanja zoper cilje vsem dostopnega in kvalitetnega javnega zdravstva, zaradi katerih upravičeno terjamo njegov odstop oziroma odstavitev". Na novinarski konferenci bodo predstavili nekatera dejanja, za katera menijo, da je njihov skupni imenovalec "postavljanje dobrobiti (zasebnih) zdravnikov pred potrebe pacientov, delovanje v nasprotju z zavezami in koalicijsko pogodbo vlade ter podpora privatizaciji in pretakanju javnega denarja v zasebne žepe". Že pred novinarsko konferenco so izpostavili 10 razlogov, ki so po mnenju iniciative Glas ljudstva zadosten razlog, da minister za zdravje odide s svojega položaja. Tako se pridružujejo pozivu Inštituta 8. marec po odstopu ministra, predsednika vlade Roberta Goloba pa ob tem pozivajo še, naj ministra odpokliče.

Nejasni cilji zdravstvene reforme V iniciativi trdijo, da cilji zdravstvene reforme kot ključne zaveze vlade niso nejasni le državljanom, temveč tudi najboljšim poznavalcem zdravstva. "V njih je mogoče razbrati nadaljnje uveljavljanje zasebnih interesov na račun vse šibkejšega javnega zdravstva." Nedopustno se jim zdi, da se Bešič Loredan ne posveča razreševanju trenutnih zdravstvenih stisk prebivalstva, med katerimi izpostavljajo, da je brez izbranega zdravnika še vedno 140.000 ljudi, daljšanja čakalnih vrst in primerov finančnih, strokovnih ter fizičnih zlorab pacientov. Kritični so, da se minister namesto tega ukvarja z dolgoročnimi sistemskimi spremembami, ki sploh ne naslavljajo vzrokov krize, temveč jo še poslabšujejo. "Minister je kot gasilec, ki v času požara piše pravilnik za uporabo gasilnih aparatov. Najhuje pa je, da njegov pravilnik predvideva polnjenje gasilnih aparatov z bencinom," pravijo. Interventni zakon "Interventni zakon, domnevno namenjen skrajševanju čakalnih dob in večji dostopnosti storitev, tudi po priznanju samega ministrstva zgolj preusmerja javni denar v roke zasebnikov koncesionarjev. Od skupno 140 milijonov dodatnega denarja so v šestih mesecih javni zavodi prejeli 90 milijonov, zasebniki s sedemkrat manjšimi kapacitetami pa kar 50 milijonov evrov," poudarjajo pri drugem razlogu. S tem denarjem pa, kot dodajajo, zasebniki opravljajo enostavnejše in profitabilne storitve, čakalne dobe na zahtevnejše in neprofitabilne storitve pa se podaljšujejo. Poleg velikega števila oseb brez izbranega osebnega zdravnika pa poudarjajo tudi število pacientov, ki predolgo čakajo na prvi pregled pri specialistu. To se je po njihovih podatkih od prvega do drugega trimesečja učinkovanja zakona s 50.000 še povečalo na 70.000. Javni zdravniki zapuščajo javne zavode in se pridružujejo koncesionarjem. "Kljub opozorilom iniciative po prvem trimesečju in predlogom, kako je treba spremeniti interventni zakon, minister ne ukrepa, milijoni javnega denarja pa se še naprej zapravljajo za tiho privatizacijo javnega zdravstva," opozarjajo. Kršenje ustavno zagotovljene pravice do izbranega osebnega zdravnika Ob tem dodajajo, da minister že leto dni ignorira kršenje ustavno zagotovljene pravice pacientov do lastnega izbranega osebnega zdravnika, zaradi katerega je brez zdravnika že 140.000 ljudi, število pa lahko preseže tudi 300.000. "Uvedba ambulant za neopredeljene tega problema ne rešuje, temveč posameznim zdravnikom omogoča astronomske zaslužke, druge, ki vztrajajo pri obravnavi večjega števila bolnikov v svojih rednih ambulantah za bistveno slabše plačilo, pa odvrača od njihovega dela," poudarjajo. Neuresničevanje zavez vladne koalicije "Minister ne uresničuje zaveze vladne koalicije, da bo ukinila dvoživkarstvo ter razmejila javno in zasebno zdravstvo. Številni primeri kažejo, da minister delo dvoživk krepi, spodbuja in ga namerava legalizirati." Dodajajo pa, da tudi minister sam opravlja takšno delo pri enem od največjih zdravstvenih dobičkarjev in je s tem v očitnem konfliktu med interesi vlade in svojimi osebnimi interesi.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Zakon o ZZZS Pod petim razlogom Iniciativa naslavlja predlagani zakon o ZZZS: "Ta pomeni popolno etatizacijo (podreditev česa absolutni državni oblasti) dosedanjega javnega upravljanja zdravstvene blagajne, njeno politično podreditev in omogočanje izenačenja javnih in zasebnih izvajalcev v postopkih pridobivanja javnega denarja." Novela zakona o zavodih in 'podreditev neposlušnih direktorjev' Menijo, da je izključen namen novele zakona o zavodih podreditev 'neposlušnih' direktorjev javnih zdravstvenih zavodov. "Te namene je minister doslej dokazoval z neutemeljenimi obtoževanji nekaterih direktorjev in njihovim odstavljanjem kar prek televizijskih ekranov," dodajajo. 'Slabo pripravljeni zakoni s številnimi kršitvami ustave in zakonodaje' "Minister predlaga slabo pripravljene zakone, v katerih pravniki odkrivajo številne kršitve ustave in zakonodaje. Med zadnjimi je kritik deležen predlog zakona o digitalizaciji, ki digitalizira podatke pacienta, ne pa tudi podatkov o delu zdravnika," pravijo in dodajajo, da so bili vsi zakoni, ki jih je doslej pripravilo zdravstveno ministrstvo, deležni intenzivnih internih kritik s strani stroke, civilne družbe, sindikatov, stanovskih organizacij, strateškega sveta in tudi delovne skupine v državnem zboru. Ministru pa ob tem očitajo tudi, da po enem letu nobeden od zakonov še ni pripravljen na obravnavo in potrditev v DZ. Primer radiologov v celjski bolnišnici Obregnili so se tudi, da se Bešič Loredan tudi po več mesecih ni odzval na "neetično zadrževanje izvidov pacientov, ki so si ga dovolili radiologi v Splošni bolnišnici Celje". Ravnanje so označili za nedopustno, sprožiti pa bi moralo najstrožje sankcije. "V preteklih mesecih smo vsak teden priča novim razkritjem, kako zasebni finančni interesi zdravnikov zlorabljajo in izigravajo javni sistem. Minister pa niti ne priznava, da je to problem," pravijo. Primer psihiatrične klinike v Ljubljani Izpostavljajo pa tudi zadnja pričevanja o okrutnem in neusmiljenem ravnanju z bolniki na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Trdijo, da je minister javnosti več mesecev prikrival primere zlorab in trpinčenja pacientov. "To pa je le zadnji med mnogimi primeri, ki jasno kažejo, da bo minister zoper finančne, strokovne in fizične zlorabe pacientov ukrepal zgolj, če mu ogorčenje javnosti ne bo pustilo nobene druge izbire."