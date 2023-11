Glas ljudstva s satiričnim 'resničnostni šovom' o rešitvi zdravstvene krize

Jenull je trem sodelujočim zastavljal vprašanja s štirimi možnimi odgovori. Med drugim so iskali odgovor na vprašanje, koliko zasebnih zdravstvenih podjetij in statusov samostojnih podjetnikov so v Sloveniji odprli januarja letos, koliko od 50 najbolj plačanih uslužbencev javnega sektorja je bilo v preteklem mesecu zaposlenih iz zdravstva, koliko dni dopusta ima povprečni zaposleni v ljubljanskem kliničnem centru, koliko dni dopusta imajo v povprečju avstrijski zdravniki ter ali so zahtevani glavarinski količniki slovenskih družinskih zdravnikov nad ali pod povprečjem EU.

V iniciativi so prepričani, da je zdravstvena kriza v Sloveniji resen problem, ki je sicer primerljiv s poletnimi poplavami, a traja oziroma se slabša tudi zdaj, ko poplav ni več. Satirični dogodek so organizirali, ker pogrešajo več pogovora o tej temi, tudi v javnih medijih, je v izjavi dejal predstavnik iniciative Jaša Jenull .

Iniciativa v okviru kampanje zbira podpise za vložitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Ob tem zahtevajo dostop do izbranega osebnega zdravnika za vse zavarovanke in zavarovance, omejitev dvojnih praks in prvi korak k izkoreninjenju "dvoživkarstva", konec vladavine kapitala v javni mreži, krajšanje vrst namesto daljšanja in konec večletnega čakanja na diagnostiko ter posege in pripravo akcijskih načrtov za skrajševanje čakalnih vrst v sodelovanju z javnimi zavodi, ki kot izvajalci odgovarjajo za uspešno izvedbo načrtov.

V petek bodo sicer predstavniki Glasu ljudstva na ministrstvo za zdravje Valentini Prevolnik Rupel prinesli vabilo na javno soočenje s pacienti, ki bo v naslednjem tednu. "Kajti ugotovili smo, da je ministrica že našla čas, da se je sestala s predstavniki zdravniških lobijev, zdravniških organizacij in sindikatov, kjer so ji postavili svoje zahteve, medtem ko predstavniki pacientov in pravic pacientov še niso dobili te priložnosti," je odločitev za organizacijo javnega soočenja pojasnil Jenull.

Na vprašanje, ali pričakuje ministričino udeležbo, je odgovoril, da bi se morala ministrica odzvati, če vlada želi pokazati, da ji je mar za potrebe več kot 140.000 ljudi, ki so brez izbranega zdravnika.

Ob tem so v iniciativi znova pozvali k oddaji podpisa za predlog novele interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Njihovi prostovoljci in prostovoljke bodo zbirali podpise v Ljubljani, Mariboru, Celju, Radovljici, Kranju, Izoli, Kopru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novi Gorici, Domžalah in Vrhniki.