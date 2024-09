Glas ljudstva: Vlada gre v smer privatizacije zdravstva

Zato so pripravili svoj predlog, ki spreminja en sam, 53.b člen obstoječega zakona o zdravstveni dejavnosti. "Najprej naj zdravniki, ki so redno zaposleni, opravijo delo in podelajo nedopustno dolge čakalne vrste v svojem oddelku, v svoji bolnišnici. Potem, če so opravili vse čakalne vrste v svoji bolnišnici, v svojem oddelku, lahko delajo v drugih javnih bolnišnicah na istem področju," pojasni Jenull. In šele nato pri koncesionarjih ter čistih zasebnikih, pravijo v iniciativi.

"Predlog zakona imamo tukaj s sabo in ga bomo danes predali koalicijskim poslanskim skupinam v pričakovanju, da nam najpozneje čez en teden povedo, ali se bodo pridružile in zakon podprle. Sicer pa zakon v vsakem primeru v državni zbor vlagamo 17. septembra, se pravi naslednji torek, s podporo, ki nam jo je že zagotovil poslanec Miha Kordiš," pa je povedala Katarina Rotar iz iniciative Glas ljudstva.

Na ministrstvu odgovarjajo, da je novela zakona še v končnem usklajevanju. Da je njen namen krepitev javne zdravstvene mreže in ureditev prehajanja zdravstvenih delavcev iz javnega v zasebno zdravstvo. Ukrepi, ki jih predvideva, pa da bodo prispevali k boljši dostopnosti.

Naj se zavoljo ohranitve javnega zdravstva vzpostavi doslednejše ločevanje od zasebnega ter regulira prehajanje kadra, medtem pozivajo tudi na ZZZS.