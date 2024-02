Glas ljudstva: Vlada mora 'nezakonito' stavko zdravnikov ustaviti

Na novinarski konferenci je predstavnik iniciative Jaša Jenull poudaril, da je v 5. členu zakona o stavki nedvoumno navedeno, da je treba vsako stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi. V iniciativi so prepričani, da zdravniki z zakonom določenega seznama storitev, ki so jih dolžni opravljati v času stavke, ne izpolnjujejo v celoti.

Zakon o stavki sindikatu, ki stavko organizira, nalaga, da pripravi in delodajalcem posreduje jasne načrte stavke in organizira stavkajoče na način, ki ne bo ogrožal zdravja in bo zagotovil izvajanje nujnih delovnih obveznosti, Fides pa tega po 30 dneh stavke še ni storil. Po Kebrovih besedah so trenutne napovedi o zapiranju pediatričnih oddelkov in porodnišnic dokaz, da je Fides pri izvajanju stavke prekoračil vse etične strokovne in moralne standarde.

Vlado zato pozivajo, da stavko nemudoma prekine in zahteva reševanje spora pred komisijo za pomirjevanje in arbitražnim svetom, kot je določeno v 4. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, je poudaril Jenull. V tem primeru se morajo vse druge pogajalske aktivnosti ustaviti, s čimer se prekine tudi stavka.

Zahtevajo, da zdravnikom za čas, ko izvajajo stavko, ne izplačajo plače

Od vlade prav tako zahtevajo, da stavkajočim zdravnikom ne izplača plače za čas, ko izvajajo stavko. Zahteve Fidesa so namreč po njihovih navedbah vezane na povišanje plač, in ne na kršitev kolektivne pogodbe, zato ni v zakonu o stavki nikakršne pravne podlage, da bi bila sedanja stavka plačana. Predlagajo, da direktorji javnih zdravstvenih zavodov na podlagi evidenc stavkajočih zdravnike plačajo glede na sorazmerno količino delovnih obveznosti, ki jih ti med stavko opravljajo.