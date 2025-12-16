Glas ljudstva: Vlada vsaj delno izpolnila 60 odstotkov zavez

Mandat aktualne vlade, ki se izteka, je obenem prvi mandat, v katerem je potekal edinstven proces spremljanja dela vlade, ki ga je zastavila in izvajala civilna družba ter volivci in volivke, s ciljem okrepiti politično odgovornost in državljansko participacijo, kot so pojasnili v civilni iniciativi Glas ljudstva. "Vlada je ob koncu svojega mandata izpolnila ali delno izpolnila 73 od 122 zavez, ki jih je pred volitvami dala ljudstvu," so dejali.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Glas ljudstva predstavil rezultate spremljanja delovanja vlade Bobo

Glas ljudstva predstavil rezultate spremljanja delovanja vlade Bobo

Glas ljudstva predstavil rezultate spremljanja delovanja vlade Bobo

Glas ljudstva predstavil rezultate spremljanja delovanja vlade Bobo







Kot so zapisali, je v splošnem najmanj prelomljenih zavez na področjih, ki zadevajo demokracijo, svoboščine, izobraževanje, medije in kulturo, največ neizpolnjenih in prelomljenih pa ostaja tam, kjer se soočajo interesi kapitala ter interesi ljudi in okolja (pravični podnebni prehod in zaščita narave, dostopna stanovanja, trajnostno gospodarstvo).

Odprtje reanimacijskih prostorov v urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana FOTO: Damjan Žibert

Izjema pri tem je dostopno javno zdravstvo, kjer se je vlada kljub močnemu nasprotovanju privatizacijskih lobijev postavila na stran ljudi in proti zasebnim ter kapitalskim interesom, so zapisali. "Ravno na tem področju se tudi jasno kaže, kako je naša triletna civilnodružbena kampanja "Ustavimo rušenje javnega zdravstva!", v okviru katere smo pripravili mnoge peticije, proteste, posvete, analize in zakonske predloge, odigrala ključno vlogo pri spodbudi nujno potrebnih prvih korakov za zaustavitev škodljivih privatizacijskih praks v javnem zdravstvu," so dodali. Med še neizpolnjenimi ali delno izpolnjenimi je tudi nekaj zavez, ki so ostale na pol poti, vendar jih je v naslednjih mesecih še mogoče realizirati: uvedba socialno pravičnega zdravstvenega prispevka, odvisnega od dohodka, sprejem načrta za ukinitev subvencij fosilnim gorivom, ustavitev ustavno sporne militarizacije družbe, več sredstev za javni potniški promet, za razpise Eko sklada, začetek izvajanja Socialnega načrta za podnebje, depolitizacija financiranja RTV Slovenija z uvedbo samodejnega usklajevanja RTV-prispevka z inflacijo, zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma, zagotavljanje socialnih pravic prekarnim delavcem, poostren nadzor na trgu dela in višje kazni za kršitelje.

Robert Golob v DZ FOTO: Vlada Republike Slovenije