Glas ljudstva: Vlada vsaj delno izpolnila 60 odstotkov zavez

Ljubljana, 16. 12. 2025 18.42 pred 3 urami 3 min branja 20

Avtor:
D. S.
Protest 'Z balkonov na kolesa'-8

V civilni iniciativi Glas ljudstva so se zavezali, da bodo uresničevanje zavez aktualne vlade redno spremljali in koalicijo opozarjali na dane obljube. "Vlada je ob koncu svojega mandata izpolnila ali delno izpolnila 73 od 122 zavez, ki jih je pred volitvami dala ljudstvu," so sporočili iz iniciative po četrtem monitoringu vladnega uresničevanja predvolilnih zavez.

Mandat aktualne vlade, ki se izteka, je obenem prvi mandat, v katerem je potekal edinstven proces spremljanja dela vlade, ki ga je zastavila in izvajala civilna družba ter volivci in volivke, s ciljem okrepiti politično odgovornost in državljansko participacijo, kot so pojasnili v civilni iniciativi Glas ljudstva.

"Vlada je ob koncu svojega mandata izpolnila ali delno izpolnila 73 od 122 zavez, ki jih je pred volitvami dala ljudstvu," so dejali.

Kot so zapisali, je v splošnem najmanj prelomljenih zavez na področjih, ki zadevajo demokracijo, svoboščine, izobraževanje, medije in kulturo, največ neizpolnjenih in prelomljenih pa ostaja tam, kjer se soočajo interesi kapitala ter interesi ljudi in okolja (pravični podnebni prehod in zaščita narave, dostopna stanovanja, trajnostno gospodarstvo).

Odprtje reanimacijskih prostorov v urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana
Odprtje reanimacijskih prostorov v urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana
FOTO: Damjan Žibert

Izjema pri tem je dostopno javno zdravstvo, kjer se je vlada kljub močnemu nasprotovanju privatizacijskih lobijev postavila na stran ljudi in proti zasebnim ter kapitalskim interesom, so zapisali.

"Ravno na tem področju se tudi jasno kaže, kako je naša triletna civilnodružbena kampanja "Ustavimo rušenje javnega zdravstva!", v okviru katere smo pripravili mnoge peticije, proteste, posvete, analize in zakonske predloge, odigrala ključno vlogo pri spodbudi nujno potrebnih prvih korakov za zaustavitev škodljivih privatizacijskih praks v javnem zdravstvu," so dodali.

Med še neizpolnjenimi ali delno izpolnjenimi je tudi nekaj zavez, ki so ostale na pol poti, vendar jih je v naslednjih mesecih še mogoče realizirati: uvedba socialno pravičnega zdravstvenega prispevka, odvisnega od dohodka, sprejem načrta za ukinitev subvencij fosilnim gorivom, ustavitev ustavno sporne militarizacije družbe, več sredstev za javni potniški promet, za razpise Eko sklada, začetek izvajanja Socialnega načrta za podnebje, depolitizacija financiranja RTV Slovenija z uvedbo samodejnega usklajevanja RTV-prispevka z inflacijo, zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma, zagotavljanje socialnih pravic prekarnim delavcem, poostren nadzor na trgu dela in višje kazni za kršitelje.

Robert Golob v DZ
Robert Golob v DZ
FOTO: Vlada Republike Slovenije

"Inovativni proces, ki je potekal zadnja štiri leta pod vodstvom civilne iniciative Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije, je sledil osrednjim ciljem iniciative: dvigu politične kulture, strankarske transparentnosti in odgovornosti, vzpostavljanju konstruktivnega dialoga med civilno družbo in strankarsko politiko ter spodbujanju aktivnega državljanstva tudi onkraj udeležbe na volitvah zgolj na vsake štiri leta," so še zapisali.

Glede na področja je stanje izpolnjevanja zavez naslednje:

Svoboda medijev in kulture (15 zavez): 5 izpolnjenih, 9 delno izpolnjenih, 1 prelomljena, razvoj izobraževanja in znanosti (9 zavez): 5 izpolnjenih, 3 delno izpolnjene, 1 prelomljena, globalna pravičnost (7 zavez): 3 izpolnjene, 2 delno izpolnjeni, 2 prelomljeni, zelena infrastruktura (11 zavez): 1 izpolnjena, 7 delno izpolnjenih, 3 prelomljene, vsem dostopno javno zdravstvo (9 zavez): 3 izpolnjene, 3 delno izpolnjene, 3 prelomljene.

Pri vladavini prava in človekovih pravicah (od skupno 14 zavez): 4 izpolnjene, 5 delno izpolnjenih, 5 prelomljenih, področje dostojnega dela in socialnih pravic za vse (12 zavez): 3 izpolnjene, 3 delno izpolnjene, 6 prelomljenih, več demokracije in reforma političnega sistema (12 zavez): 1 izpolnjena, 5 delno izpolnjenih, 6 prelomljenih, pravični podnebni prehod in zaščita narave (14 zavez): 6 delno izpolnjenih, 8 prelomljenih (brez v celoti izpolnjenih) in trajnostno gospodarstvo in javne storitve (9 zavez): 3 delno izpolnjene, 6 prelomljenih.

politika vlada zaveze glas ljudstva

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
16. 12. 2025 21.19
Ko vlada v treh letih popolnih blokad paradržave naredi več, kot se je prej v 30 letih plenjenja. Bravo. Še 2 mandata nujno!!!!!
Odgovori
-2
0 2
jutri_pa_res
16. 12. 2025 21.37
Halo, od leta 1990 so bile desne vlade vsega skupaj točno 9 let, ostalo pa leve z vedno novimi obrazi...Zato so nas po BDP že dohiteli Čehi, za petami so nam Hrvati, Slovaki in Poljaki, takoj za njimi pa Madžari...V naslednjem levem mandatu nas Hrvati dohitijo...
Odgovori
0 0
natas999
16. 12. 2025 21.11
japajade teli so pa z istega planeta k lažnjiva koalicija
Odgovori
+2
2 0
RevenKapitalist
16. 12. 2025 20.45
GOTOVI SMO
Odgovori
+5
5 0
RevenKapitalist
16. 12. 2025 20.45
ojojojoj amwrika
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
16. 12. 2025 20.42
Ukinjeno prost zdr zavarovanje je sedaj obvezno, ki se bo lmalu povisalo
Odgovori
+3
3 0
MladInPerspektiven
16. 12. 2025 20.39
A kdo mogoče ve mojega soseda zanima, ali ne dela portal Nora24TV ker naj bi vsi tukaj komentirali. No dajte pomagat bojim se da bo padel v depresijo..
Odgovori
-5
2 7
Kod.
16. 12. 2025 20.41
Povabi ga v nevidna dela bosta sodelavca😁
Odgovori
+6
6 0
MladInPerspektiven
16. 12. 2025 20.44
Kod - sram te bod ma on je vaš jaz nisem levi ne desni samo sosed 😁😒
Odgovori
-4
0 4
Kod.
16. 12. 2025 20.32
Vsaj aktiviste🎪 so poplačali,in to se lepo vidi
Odgovori
+2
3 1
ap100
16. 12. 2025 20.17
vprašanje je koliko jih je golobnjak za to izjavo plačal če odšetejejo delno je izpolnjenih zavez manj kot 5 %. kaj pa sploh pomeni delno?
Odgovori
+3
5 2
zmerni pesimist
16. 12. 2025 20.17
Za navadne delavne ljudi bore malo
Odgovori
+2
3 1
odpisani zasedli vlado
16. 12. 2025 20.14
Katerih 60 odstotkov pa naj bi ta vlada izpolnila??Očitno je to mišljeno,da je do sedaj toliko pokradla ostalih štirideset odstotkov do sto pa še bo do konca mandata.Lopovu nobenemu ni nikoli dovolj.
Odgovori
+4
5 1
Sirhakel7
16. 12. 2025 20.14
Ta vlada je večino obljub izpolnila za neoliberalne oslarije, dvig sociale, izboljšanju lastnega gmotnega stanja in pajdaškim poslom. Kar se tiče ostalega npr. za povprečnega delavnega državljana ali gospodarstvo niso naredili popolnoma nič. Samo povečali so odhodke državnega aparata. V bistvu Slovenija pod Golobom niti ne stagnira ampak drastično pada na vseh področjih. Recept ima pa Golob samo en in sicer nove in nove davke...
Odgovori
+8
9 1
pusi
16. 12. 2025 20.09
Fašisti hvalijo sami sebe. Butalci plešejo.
Odgovori
+8
9 1
peresni
16. 12. 2025 19.16
Slovenija kot si jo želimo in zaslužimo po stoletjih nenaravne, krvave nazadnjaške črne horde
Odgovori
-9
2 11
jutri_pa_res
16. 12. 2025 19.55
Če s tem ciljaš na RKC, moraš vedeti, da je bilo v celotnem srednjem veku v čarovniških procesih po evropi usmrčenih okoli 50.000 ljudi, samo v zadnjem stoletju pa je v komunističnih procesih bilo pobitih po ocenah okoli 100 milijonov ljudi...
Odgovori
+9
9 0
Uporabnik1830457
16. 12. 2025 20.43
Vidim, da si v žlahti z dr. Pernatim....čimprej odletita v tople južne kraje...bo za vse bolje...
Odgovori
+5
5 0
peresni
16. 12. 2025 21.20
Bravo pametni. Tu se govori o desetinah milijonih pobitih in izropanih....na čigar bogastvo ste ponosni.
Odgovori
+1
1 0
peresni
16. 12. 2025 21.22
Samo med drugo vojno ste hoteli iztrebiti slovenski narod....kolaborant.
Odgovori
0 0
bibaleze
