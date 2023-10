Glas ljudstva začel zbirati podpise za novelo zakona o zdravstvu

"Vseslovenska kampanja bo namenjena zbiranju podpore za vložitev zakona, pa tudi in morda predvsem širjenju razprave o pereči problematiki javnega zdravstva, ki zadeva prav vsakega prebivalca in prebivalko države," so zapisali v sporočilu za javnost.

Civilna iniciativa Glas ljudstva je danes začela z zbiranjem overjenih podpisov za vložitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B). Pred EU Bežigrad so ob tem že izpolnili in overili prvih nekaj obrazcev. Skupaj potrebujejo 5000 podpisov, ki jih bodo s kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva zbirali po 14 krajih po državi, ob tem pa prebivalce tudi opozarjali na kritičnost situacije. Zbiranje podpisov poteka od danes do 8. decembra.

"Gre za reševalno vozilo, ki bo poskušalo zagotoviti prvo pomoč slovenskemu javnemu zdravstvu, ki dejansko z vsakim mesecem neaktivnosti in neukrepanja umira. Zdaj si lahko sami interpretirate, ali je ta okostnjak na sovoznikovem sedežu samo javno zdravstvo ali gre mogoče za enega izmed teh pacientov, ki nedopustno dolgo čakajo in ki so zato, ker niso prišli do pravočasne zdravstvene oskrbe, dejansko tudi izgubili življenje," je dejal predstavnik iniciative Jaša Jenull . Po njegovih besedah je takih zgodb v vsej državi ogromno, razmere pa najbolj prizadenejo "tiste, ki nimajo poznanstev, ki nimajo zvez, ki nimajo finančnih možnosti, da bi si lahko privoščili zasebno zdravniško oskrbo" .

Dodali so, da s svojim predlogom ponujajo rešitve, med katerimi so boljša dostopnost do osebnega zdravnika za zavarovane osebe, kar bi storili z administrativnimi razbremenitvami, kadrovskimi okrepitvami in dvigom minimalnega števila pacientov, izkoreninili bi 'dvoživkarstvo', in sicer z določitvijo začasnih delov normativov za zdravnice in zdravnike na sekundarni ravni, preverjanjem dovoljenj za popoldansko delo in nagrajevanjem zaposlenih v javnem zdravstvu. Omejili bi tudi kriterije za podeljevanje koncesij in s pripravo akcijskih načrtov skrajšali čakalne dobe, so tudi zapisali.

V več točkah so posebej izpostavili, zakaj se jim zdi kampanja tako zelo pomembna. Med njimi so izredna pomembnost napovedane zdravstvene reforme za širšo javnost in kot naloga aktualne vlade ter uresničitev slabih napovedi glede javnega zdravstva.

H kampanji so povabili tudi vse tri koalicijske stranke in nekatere zunajparlamentarne stranke. Za sodelovanje so se zaenkrat odločili v Levici in Piratski stranki.

Računajo na novo ministrico, pripravljeni so tudi na sodelovanje

Ob začetku kampanje so omenili tudi predvideno imenovanje nove ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel. Izrazili so upanje, da bo ministrski položaj naposled zasedla oseba, ki si bo resnično prizadevala za ohranjanje in krepitev solidarnega javnega zdravstva in ne bo popustila pod pritiski lobijev in dobičkarskih interesov. Zapisali so tudi, da si želijo v njenih besedah čutiti več odločnosti in trdnosti za izpeljavo nujno potrebnih ukrepov za izboljšanje dostopnosti storitev za paciente, skrajšanje čakalnih vrst in "resnično krepitev" javnega sistema.

"Pretekle izkušnje so nas naučile previdnosti, zato kljub obljubam bližnjih sistemskih ukrepov s kampanjo nadaljujemo in pričakujemo, da bodo tako na ministrstvu za zdravje kakor v državnem zboru naše aktivnosti razumeli kot spodbudo, saj pacienti in pacientke na ukrepanje ne moremo več čakati!" so bili tudi jasni, ob koncu pa izpostavili, da so pripravljeni tudi na dialog in sodelovanje z omenjenima institucijama.