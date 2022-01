Iniciativa Glas ljudstva političnim strankam predala svoje zahteve: 'Dovolj imamo'

"Dovolj imamo, da se vse vrti samo okoli tega, kdo si obeta kakšen stolček ali privilegij. Dovolj imamo trgovanja z glasovi, afer in skrivnih kupčij. Iniciativa Glas ljudstva je tu, da govorimo o vsebini," so poudarili na Trgu republike. Dodali so, da želijo odpirati pomembna družbena vprašanja, izpostavljati probleme in predlagajo jasne in izvedljive rešitve. "Dovolj imamo tega, da se nas ne sliši in da se ne upošteva glasu ljudstva."

Gre za 138 zahtev, ki so razdeljene med 11 tematskih področij. Od teh 138 so 30 zahtev prepoznali kot prednostne, torej takšne, ki jih je nujno in možno uresničiti do konca leta. "Gre za strokovne zahteve, naslavljajo pa ključne izzive za prihodnost Slovenije in hkrati predstavljajo nabor vprašanj, ki so pomembna za volivce in volivke pri odločanju na prihajajočih volitvah."

Področja, ki se jih njihove zahteve dotikajo, so: več demokracije in reforma političnega sistema, vladavina prava in človekove pravice, pravični podnebni prehod in zaščita narave, dostojno delo in socialne pravice za vse, svoboda medijev in kulture, vsem dostopno javno zdravstvo, razvoj izobraževanja in znanosti, trajnostno gospodarstvo in javne storitve, vsem dostopna stanovanja, zelena infrastruktura in globalna pravičnost.

Zahteve so nastale skozi več mesecev intenzivnega kolektivnega sodelovanja, preverjanja in usklajevanja, so pojasnili. "Oblikovane so bile od spodaj navzgor; preko protestov, ljudskih skupščin, programske usmeritev organizacij in dela strokovnjakov. Novembra smo predstavili 96 osnovnih predlogov in odprli dvomesečno javno razpravo, preko katere so ljudje lahko podajali svoje predloge, komentarje, organizirali smo štiri tematske ljudske tribune in nabirali mnenja ljudi iz cele Slovenije."