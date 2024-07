Glasna glasba, streljanje, kraja poljščin: Policija s strožjim nadzorom

Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine so policisti Policijske uprave Novo mesto v zadnjem obdobju obravnavali povečano število kaznivih dejanj predvsem tatvin, gostitev nasilnih ravnanj posameznikov na prireditvah in na drugih javnih krajih in kršitve, ki so motile občane. Predvsem hrup in predvajanje glasne glasbe, kršitve javnega reda in miru ter kurjenje v naravnem okolju, zato so policisti na območju okrepili aktivnosti. Kaj so ugotovili?

Policisti so svojo prisotnost okrepili predvsem na območjih, ki so varnostno bolj obremenjena. V desetih dneh so izvedli 759 ukrepov, s področja javnega reda in miru so opravili 28 intervencij in kršiteljem izdali 28 plačilnih nalogov, zoper dva kršitelja je bilo zaradi nadaljevanja s prekrškom pod vplivom alkohola in neupoštevanja ukaza policista odrejeno pridržanje do iztreznitve. V 56 primerih so v okviru zakonsko določenih pogojev ugotavljali identiteto oseb, so sporočili iz PU Novo mesto. Dvakrat so obravnavali kršitvi predvajanja glasne glasbe, prav tako so dobili prijavo štirih streljanj, ki pa jih policisti na kraju niso mogli potrditi. "Zaradi gostitve tatvin poljščin smo opravljali kontrole območij, kjer smo tudi v preteklosti obravnavali tatvine in pri nadzoru uporabljali brezpilotne letalnike," so sporočili iz Policije.

Kontrola prometa Ob poostrenih aktivnostih so tudi Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto obravnavali več kaznivih dejanj. "Na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto so zoper 30-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja razžalitve. Podali so kazenske ovadbe tudi zoper pet osumljencev z območja Šentjerneja in Trebnjega zaradi vlomov v prodajalne in zoper dva osumljenca iz Črnomlja prav tako zaradi vloma v poslovne prostore," pojasnjujejo na Policiji, ker so v devetih primerih ugotovili kršitve iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov - predvsem kurjenje v naravnem okolju. Podani so bili predlogi za uvedbo postopkov. Kot še zagotavljajo na Policiji, se odzovejo in ukrepajo tudi ob ugotovljenih kršitvah, katerih obravnava ni v njihovi neposredni pristojnosti. V takem primeru so o tem obvestili drug prekrškovni organ, različne inšpekcijske službe in druge organe (zanemarjanje otrok, neobiskovanje osnovne šole, beračenje, kampiranje v naravnem okolju, kurjenje in sežiganje odpadkov itd.). Ob tem so med kontrolo prometne varnosti ustavili in kontrolirali vozil in ugotovili 143 kršitev voznikov. Zoper njih so izvedli ustrezne ukrepe. V devetih primerih je bil opravljen tudi zaseg vozila, saj vozniki niso izpolnjevali pogojev za udeležbo v cestnem prometu.

